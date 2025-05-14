Во время отдыха в Турции 29-летний москвич Никита Чистокистов получил серьезные травмы после прыжка с пирса. В результате он был госпитализирован в одну из больниц Антальи, где пережил клиническую смерть. При этом страховая компания и туроператор отказались покрывать расходы на лечение, которые уже составили более двух млн рублей. Подробнее — в материале RTVI.

«Увидела, что он не реагирует и начинает синеть»

В отель «Адам и Ева» на побережье Средиземного моря Никита Чистокистов вместе с друзьями ездил не первый год. В этот раз отпуск выпал на майские праздники. 4 мая друзья прилетели в Анталью, разгрузили вещи и отправились на пляж. Купаться Никита пошел первым: он забрался на один из пирсов и прыгнул в воду, рассказала в разговоре с RTVI подруга Никиты Марина.

«Я стояла чуть дальше от конца пирса, раздевалась, чтобы тоже прыгнуть, но потом увидела в воде Никиту без движения. Подумала, что это очень странно и спустилась к нему. Уже тогда я поняла, что глубина очень маленькая, но никаких опознавательных знаков о том, что прыгать нельзя, не было. В итоге я подошла к Никите, перевернула его и увидела, что он не реагирует и начинает синеть», — вспоминает Марина.

После этого девушка закричала и позвала на помощь спасателя, который помог вытащить Никиту на берег. Вместе с ним на помощь прибежал друг пострадавшего Андрей. Он оказал первую помощь до приезда скорой. Как позже выяснили врачи, в результате неудачного прыжка Никита Чистокистов получил перелом пятого шейного позвонка, повреждение спинного и костного мозга и пробитое легкое. В больнице пострадавший пережил клиническую смерть, но врачам удалось вернуть его к жизни. Несмотря на это, состояние Никиты остается тяжелым: он находится в медикаментозной коме и подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Страховая компания и турагентство не хотят идти навстречу»

По словам друзей пострадавшего Чистокистова, страховая компания и туроператор, через которого приобреталась путевка, отказались покрывать расходы на лечение (они уже составили более двух млн рублей). Это связано с тем, что в крови пострадавшего по результатам анализов «было обнаружено примерно 0,34 промилле спирта». «Я Никиту хорошо знаю. Он человек достаточно спортивный, алкоголь редко употребляет. Но в отеле выпил этот приветственный коктейль, больше ничего», — рассказал в разговоре с RTVI один из друзей Никиты. По словам Марины, которая была вместе с пострадавшим в тот день, она также не видела, чтобы Никита выпивал что-то, кроме коктейля, предложенного сотрудниками отеля.

В связи с отказом страховой выплачивать деньги пострадавшему, его родные и друзья начали сбор средств на транспортировку из Антальи и дальнейшее лечение. Почти за неделю им удалось собрать более 1, 6 млн рублей из 8 млн. «Мы также направили претензию отелю, но они ее официально пока не приняли. По совету юристов, мы дали им несколько дней на официальный ответ. Если по истечению срока мы не получим его, то будем подавать иск в суд», — рассказал один из друзей Никиты.

Кроме того, как отмечают близкие пострадавшего, «проблема не только в дорогостоящем лечении». «Оказалось, что вывезти человека в тяжелом состоянии из Турции — почти неразрешимая задача. Турецкая больница отказывается передавать пациента, если не будет обеспечен специальный медицинский самолет. У нас в России такие рейсы выполняются только МЧС. На помощь обычным гражданам они не выезжают», — рассказала сестра пострадавшего Мария. По ее словам, есть и второй вариант транспортировки при помощи «обычного самолета, на борту которого установлен медицинский модуль», однако такие перелеты требуют разрешения иностранного государства. «Турция, как и многие другие страны, не дает разрешения, пока состояние пациента нестабильное. Получается, что Никиту будут вынужденно долечивать в Турции, пока его состояние не станет безопасным для обычного медицинского рейса. Каждый день в реанимации обходится в 750 долларов. И это без учета всех дополнительных расходов», — добавила она.

Генконсульство России в Анталье «проинформировано о трагическом инциденте и находится в контакте с матерью пострадавшего», — сообщает РИА Новости. Дипломаты также добились официального разрешения на транспортировку Чистокистова в Россию.

«Сейчас с очень большим трудом получили разрешение на перевозку. Пытаемся теперь закрыть финансовые вопросы с больницей, потому что без оплаты лечения никто никуда улететь не сможет», — рассказала в разговоре с RTVI мать пострадавшего. Всего для транспортировки требуется собрать 8 млн рублей.



