В Новой Москве силовики со стрельбой задержали подозреваемых в краже чемодана, в котором было 127 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Информация о пострадавших не поступала.

«Предварительно установлено, что в ЖК “Спортивный квартал” в Москве задержали мужчин, которые подозреваются в ограблении курьера в башне “Империя” в Москве-Сити. Они забрали у потерпевшего чемодан с 127 млн рублей, а потом скрылись», — цитирует агентство своего собеседника.

Он уточнил, что предполагаемых грабителей установили по камерам наблюдения.

О стрельбе в поселении Филимонковское Новомосковского административного округа стало известно днем 26 мая. В телеграм-каналах распространились видеокадры, снятые очевидцами. На них виден лежащий на газоне лицом вниз мужчина, которого скрутил спецназ.

Телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей сообщили, что перед задержанием мужчина якобы открыл огонь по прохожим. «112» пишет, что стрельба раздалась возле ЖК «Спортивный квартал» на улице Харлампиева во время задержания преступников, которые днем ранее выхватили чемодан с деньгами у курьера возле башни «Империя» в «Москва-Сити».

По данным «112», курьер планировал перевезти крупную сумму за 10 тыс. рублей, при этом он сказал, что в чемодане лежит 127 млн рублей, хотя сам денег не видел. На улице его остановили некие «бородачи», которые «настучали ему по голове» и отобрали чемодан.

По информации РЕН ТВ, грабителей было трое. Они покинули место преступления на такси, один раз поменяли машину и скрылись в одном из торговых центров на западе Москвы.

«Сегодня силовики провели оперативные мероприятия и догнали грабителей. Один из них начал отстреливаться, но был уложен лицом в аккуратный дворовый газон. Никто не пострадал», — говорится в посте телеграм-канала «112».

Позднее канал написал со ссылкой на свой источник, что задержаны трое из грабителей, а всего их было, по рассказу курьера, как минимум шестеро. Еще двоих продолжают искать, утверждает «112». В посте отмечается, что самого курьера по имени Дмитрий продолжают опрашивать полицейские. Он сообщил, что чемодан ему передал клиент по имени Александр на 40-м этаже башни «Империя». Перед этим он проверил у курьера паспорт и разрешение на работу.

«Комсомольская правда» указывает, что о числе задержанных не сообщалось, также неизвестно, удалось ли найти похищенную сумму. «Подъем» пишет, что нападавших было двое, а также что второго пока не задержали. Телеканал НТВ сообщил, что полиция продолжает искать остальных налетчиков.