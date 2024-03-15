Евросоюз не начинал войны с Россией и не собирается этого делать, при этом продолжит поддерживать Украину «столько, потребуется». Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол Евросоюза в Москве Ролан Галараг. Он также прокомментировал слова Макрона о возможной отправке европейских военных на Украину и перехват разговоров офицеров ВВС ФРГ.

«Не собираемся воевать с Россией»

«ЕС не находится в состоянии войны с Россией. Мы не являемся участниками этой ***** [военного конфликта]. Это не изменилось. ЕС не принимал никаких решений, которые привели бы к какому-либо изменению того факта, что мы не являемся стороной в этой ***** [военном конфликте]», — заявил Ролан Галараг.

По словам посла, ЕС поддерживает Украину «в осуществлении ее законного права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН».

«Мы поддерживаем Украину, в том числе поставляя ей оружие, чтобы она могла защитить себя. Мы будем продолжать это делать, и мы будем делать это столько, сколько будет необходимо», — сообщил глава европейской дипмиссии .

«Что бы мы ни делали или ни собирались делать, это всегда будет строго ниже порога воинственности. Так что мы не намерены становиться стороной в этой ***** [военном конфликте]», — настаивает посол ЕС.

“Мы, Европейский союз, не поддерживаем Украину, чтобы кому-то угодить. Мы делаем это не потому, что нас кто-то инструктирует. Мы делаем это потому, что это наше собственное решение, и это наши собственные интересы”, — добавил Ролан Галараг.

«Нет консенсуса по отправке военных»

Дипломат также прокомментировал недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в ЕС обсуждали возможность отправки военных на Украину.

«Он по сути говорит о том, что нет единого мнения относительно отправки войск. Он не говорит, что мы собираемся отправлять военных, он говорит, что нет консенсуса. <…> Нет консенсуса по отправке военных. Он также говорит, что мы не участвуем в ***** [военном конфликте]. Никто этого не заметил», — напомнил Ролан Галараг.

Собеседник RTVI не согласен с тем, как заявления президента Франции интерпретировали в Москве.

«Когда россияне говорят: «Ах, это ужасно, европейцы собираются ввести войска в Украину», — они, конечно, пытаются представить нас агрессорами. Но они также пытаются разделить нас в Европейском союзе, потому что, конечно, нет предрешенного заключения, которое все страны бы охотно приняли. Напротив, все обстоит совершенно наоборот, судя по реакции общественности», — считает посол Европейского союза.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «есть устойчивое ощущение, что президент Франции в принципе не отдаёт отчёта ни в том, что говорят его подчинённые, ни в том, что произносит сам». Впоследствии Мария Захарова написала, что «Украину её же союзники начали делить» — так она прокомментировала последнее интервью депутата и национального секретаря Коммунистической партии Франции Фабьена Русселя. Тот утверждал, что Макрон не исключает отправки военных на Украину, если «российская армия прорвется к Киеву или Одессе».

«Представить нас как врага»

Между тем посол ЕС в России в беседе с RTVI выразил уверенность, что и утечка переговоров офицеров немецких ВВС в открытом доступе появилась не случайно.

«Вы должны спросить себя. Вы должны спросить себя, почему российские власти используют эти заявления и придают им такую огласку? И вы должны спросить себя, чего они пытаются добиться? Я думаю, то, чего они пытаются достичь, довольно просто. Это делается для того, чтобы представить нас, европейцев и ЕС в целом, как врага, как агрессора. Но, опять же, мы не начинали никакой войны с Россией и не собираемся этого делать», — заключил Ролан Галараг.

Напомним, после обнародования расшифровки аудиозаписи, в которой офицеры ВВС ФРГ обсуждали гипотетическую возможность поставок Украине ракет Taurus и ударов ими по Крымскому мосту, на Смоленскую площадь был вызван посол Германии в Москве Александр Граф Ламбсдорфф — от него потребовали разъяснений. Сам немецкий дипломат заверило журналистов, что это было запланированное заранее «приглашение к разговору о различных темах двусторонних отношений».