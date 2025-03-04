Долгомиловский суд Москвы арестовал 17-летнего студента Гуманитарно-социального коллежа в Красково по делу о совершении теракта. Основанием для возбуждения дела в отношении молодого человека стал поджог техники Министерства обороны РФ, выяснил RTVI.

По данным следствия, в пятницу, 28 февраля, молодой человек нашел на участке Московской железной дороги в Одинцовском районе эшелон с военной техникой Минобороны. С собой у него была канистра с горючим и зажигалка. Согласно версии следствия, парень подошел к военному «Уралу», облил его горючей жидкостью и поджег. Пожар заметил машинист находящегося там же тепловоза и принялся тушить пламя. Вскоре подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на станции Петелино. Им оказался студент из Люберец.

Неподалеку от места происшествия, в канаве, оперативная группа нашла зажигалку, бутылки со средством для розжига, провод от зарядки и пустую канистру.

Студента сначала допросили, после чего отправили в ИВС. Накануне суд санкционировал его арест на время следствия. Санкция п. «а» ч.2. ст. 205 УК РФ, которую вменяют молодому человеку, предполагает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Пункт «а» указанной статьи означает, что преступление было совершено по предварительному сговору или организованной группой. Это говорит о том, что молодой человек либо выполнял чье-то указание, либо у него были сообщники.