Временно исполняющий обязанности (врио) мэра Орска Артем Воробьев извинился перед бывшим бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которому пришлось на ампутированных ногах подниматься по лестнице на прием к главе города. Извинение в формате видеозаписи Воробьев опубликовал в своем телеграм-канале.

«Вчера случилась очень неприятная ситуация, за которую стыдно мне как руководителю, стыдно мне по-человечески. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Видео с ветераном СВО», — написал он.

Про ситуацию с бывшим участником боевых действий на Украине, который в результате ранения лишился части ног, стало известно 5 августа.

Местный портал Orsk.ru опубликовал видеосюжет о приеме местных жителей у врио мэра. Бывший военный рассказывал о проблемах с получением удостоверения ветерана и выплат за дом и участок, которые разрушились в результате паводков.

На записи также оказались кадры того, как «вагнеровец» фактически на коленях поднимается на третий этаж в кабинет Воробьева. Пандуса в здании не оказалось, инвалидное кресло бойца в приемную мэра поднимал помощник, что также попало в кадр.

«Приношу извинения за ту ситуацию, которая получилась. Выводы будут сделаны, не только организационные, кадровые. <…> Повториться такого не должно, поэтому следующие приемы мы будем проводить в помещениях, приспособленных для всех жителей города и, конечно, будем больше окружать заботой и вниманием», — добавил Воробьев.

Он пообещал, что поможет решить проблемы бойца и довести их «до самого высокого уровня, потому что он не один такой».

Также мэр города признал, что сроки выдачи удостоверений ветеранам боевых действий в регионе затянуты, и что для разрешения ситуации нужно «подключать всех».

По словам врио главы Орска, посетивший его военный — «настоящий герой». К тому же, у него есть медаль «За отвагу», которая, по его словам, дается самым достойным бойцам.

Воробьев добавил, что планирует еще раз увидеться с этим мужчиной.

В апреле 2024 года Орск и его окрестности накрыли сильнейшие паводки, в результате чего оказались затоплены более тысячи жилых домов и садовых участков. Уровень воды в реке Урал достиг почти 10 метров выше нормы. После этого жители города потребовали отставки занимавшего тогда пост мэра города Василия Козупицы.