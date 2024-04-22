Продление субсидии в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для многодетных семей до конца 2030 года одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщают источники RTVI в комиссии.

Сейчас гражданам России при рождении третьего или последующих детей предоставляется выплата в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотечных жилищных кредитов (займов).

«Учитывая высокую социальную значимость реализуемой меры государственной поддержки, законопроектом предусматривается продление срока реализации меры государственной поддержки до 31 декабря 2030 года (включительно)», — говорится в материалах комиссии.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию закона до 2030 года потребуется 647,59 млрд. рублей, в том числе

в 2024 году — 47,8, млрд. рублей,

в 2025 году — 87,4 млрд. рублей,

в 2026 году — 92,1 млрд. рублей,

в 2027 году — 97,07 млрд. рублей,

в 2028 году — 102,24 млрд. рублей,

в 2029 году — 107,64 млрд. рублей,

в 2030 году — 113,34 млрд. рублей.

Программа выплат в размере до 450 тыс. рублей многодетным семьям реализуется по поручению президента с сентября 2019 года и должна была завершиться 1 июля 2024 года одновременно со льготной ипотекой. Однако 29 февраля Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить ее до 2030 года с сохранением основных параметров.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») сказал журналистам, что законопроект «будет рассмотрен в приоритетном порядке».

Сейчас семейная ипотека позволяет многодетным семьям взять кредит под 6% на первичное и вторичное жилье или строительство частного дома. Выплату в размере до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки могут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился до 31 декабря 2023 года.

В то же время в Минфине обсуждается введение ставки 12% по ипотеке для семей с детьми от шести лет, рассказали «Известиям» собеседники, близкие к Минфину. Такой уровень может быть введен на весь срок действия программы.

Между тем в беседе с RTVI глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП) уточнил, что решения по ставке семейной ипотеки пока не принято, «обсуждение продолжается».

Марина Озерова