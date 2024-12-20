Басманный суд Москвы по делу о создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности арестовал директора аукционного дома ARTinvestment.RU Егора Молчанова, обратил внимание RTVI.

Уголовное дело было возбуждено 30 сентября 2024 года, его ведет управление по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления СК России. Дело расследуется по ряду тяжких статей УК, включая 210-ю, наказание по которой — до 20 лет лишения свободы.

По делу проходят несколько фигурантов, однако их имена неизвестны. Согласно постановлению суда об аресте Молчанова, с которым ознакомился RTVI, показания на него дали двое обвиняемых. Он фигурирует в материалах в качестве генерального директора ООО «Элизиум».

Следствие считает, что Молчанов участвовал «в организованной преступности, характеризующейся тщательной разработкой преступного плана, его реализацией и применением усиленных конспиративных мер, а также извлечением незаконного преступного дохода в особо крупном размере».

Защита Молчанова просила суд не отправлять его в СИЗО и заверяла, что тот готов сотрудничать со следствием, а в деле нет убедительных доказательств причастности владельца аукционного дома к преступной деятельности. Однако суд эти доводы не убедили.

«Представленные суду сведения и документы являются убедительными, а их совокупность — достаточной для вывода о том, что Молчанов, оставаясь на свободе, может совершать действия, направленные на воспрепятствование производству по делу», — отметил в своем решении Басманный суд и отправил мужчину под стражу на два месяца — до 11 января 2025 года.

Адвокат Молчанова от комментариев отказался. При этом на решение об аресте подана апелляционная жалоба, выяснил RTVI.

Егор Молчанов — владелец ООО «Элизиум», которое владеет одноименной галереей в Гороховском переулке в Москве. В 2008 году он открыл интернет-портал Artinvestment для коллекционеров, галерей и инвесторов, а в 2014 году начал проводить аукционы. Свой аукционный дом Молчанов называл крупнейшим в стране, а портал Artinvestment — главным аналитическим ресурсом России по инвестициям в искусство.

«Не могу представить свою жизнь без картин в доме. Совершенно невозможно находиться в пространстве с голыми стенами — от этого сразу возникает ощущение одиночества и желание оттуда сбежать побыстрее», — рассказывал Молчанов в интервью журналу «Сноб» в 2023 году. Отвечая на вопросы корреспондента, он утверждал, что не любит «обман и сплетни».

Согласно данным системы «Спарк», в 2022 году чистая прибыль ООО «Элизиум» составила 112 тыс. рублей при выручке 9,2 млн рублей. В 2023 году, свидетельствуют данные сервиса Rusprofile, компания работала с убытком в 733 тыс. рублей.