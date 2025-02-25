Мособлсуд 25 февраля оправдал стюардесс «Аэрофлота» Юлию С. и Камиллу Э., которых обвиняли в контрабанде и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Такой вердикт вынес суд присяжных 18 февраля. Однако близкие подсудимых боятся, что решение отменят в апелляционной инстанции, и стюардессы снова окажутся в заключении, в котором они находились с 2020 года. RTVI рассказывает подробности этого дела.

Шампунь на 20 лет тюрьмы

Рейс Москва — Нью-Йорк — Москва для бортпроводников «Аэрофлота» ничем не отличался от обычного полета за границу. По прибытии в США стюардессам стали приходить СМС с незнакомых номеров с просьбой привезти в Москву несколько бутылок дорогого шампуня якобы для салона красоты «Персона». Такие просьбы — обычное дело, хотя внутренний распорядок и запрещает брать посылки от третьих лиц, говорили сами бортпроводники на допросах. Материалы обвинительного заключения есть в распоряжении RTVI.

«В принципе все стюарды и стюардессы возят что-то из-за границы — не потому что здесь этого нет, а потому что там в два-три раза дешевле. Они набивают свои большие чемоданы обычно айфонами, а так — чем придется. Кто на продажу берет, кто родственникам. То есть это обычная практика, это делают абсолютно все», — рассказывает подруга одной из бортпроводниц.

Большинство бортпроводников на сообщения с незнакомых номеров отвечать не стали, однако в команде оказались и те, кто уже перевозил косметику и технику по подобным просьбам. В итоге Камилла Э. согласилась взять семь бутылок шампуня «REDKEN», чтобы подзаработать, но места в ее багаже не хватило, и она попросила троих коллег помочь. К себе в багаж Камилла положила три бутылки, еще две взял Евгений Ч. И по одной Юлия С. и Эдие М.

На суде все утверждали, что никаких подозрений бутылки не вызвали: на вид это был обычный шампунь в заводской упаковке, с пломбами и целлофановой оберткой, которая не была повреждена. Бутылки были непрозрачные и никакого запаха не издавали, так что поводов сомневаться в их содержимом ни у кого не было. Более того, все происходило в 2020 году во время пандемии, так что поставки, в том числе из США, сократились, и все посчитали нормальным, что сотрудники салона пытаются таким образом достать дорогостоящие профессиональные шампуни.

Всего бортпроводники «Аэрофлота» привезли в страну семь бутылок шампуня, в которых оказалось гашишное масло, это более шести килограммов запрещенного наркотического вещества. В итоге им вменили контрабанду и покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. По такому обвинению грозит до 20 лет лишения свободы.

Досрочная наводка

В Москве бортпроводников уже ждали: Юлия С. и Евгений Ч. спокойно вышли по «зеленому коридору», а Эдие М. и Камиллу Э. остановили люди в штатском — у них была оперативная информация о том, что последняя якобы будет провозить запрещенные вещества.

На суде оперативники говорили, что информация о том, что Камилла Э. будет перевозить из США запрещенные вещества, поступила к ним даже раньше, чем был сформирован список сотрудников, назначенных на рейс. Обычно стюардессам сообщают о рейсе и составе команды за несколько дней до вылета, причем коллектив формируется случайным образом — заблаговременно никто не знает, кто, в каком составе и на какое направление попадет.

Камилла Э. и Эдие М. рассказали следователям, что еще три бутылки перевозили их коллеги, что привело к задержанию Евгения Ч..

Юлия С. почти год оставалась в статусе свидетеля, она продолжала работать в «Аэрофлоте» и летала за рубеж, в том числе в США. Ее не задержали в тот же день, что и всех остальных, потому что свою бутылку с шампунем она передала Евгению Ч., с которым жила рядом. Тот уже сам планировал встретиться с Камиллой Э. и передать ей шампуни.

Трое задержанных бортпроводников провели в СИЗО почти год. В конце 2021 года Евгению Ч. изменили меру пресечения и выпустили из СИЗО. После этого ему удалось скрыться, и теперь он находится в розыске. В то же время после очередного возвращения из рейса была задержана Юлия С. О том, почему ей изменили меру пресечения, в суде не упоминалось.

Скорая и свидетель под псевдонимом

Между передачей дела в суд и началом процесса прошло почти два года. Все это время не могли набрать присяжных, так как повестки, которые рассылают кандидатам, юридически не обязывают человека явиться в суд и участвовать в отборе, а носят лишь рекомендательный характер. Суд начался только в ноябре 2023 года — все это время подозреваемые стюардессы находились в СИЗО.

Эдие М. во время судебного процесса стало плохо — в какой-то момент на ее состояние обратила внимание судья, которая попросила вызвать скорую. В итоге Эдие М. отправили на освидетельствование. Спустя некоторое время ее дело выделили в отдельное производство по состоянию здоровья обвиняемой.

В суде заслушали показания свидетеля под псевдонимом «Августин» — это одна из сокамерниц Эдие М. в СИЗО. Она утверждала, что обвиняемая рассказала подробности своего дела и якобы признавалась, что и она, и Камилла Э. знали, что перевозят именно наркотики. Эдие М., по словам свидетеля, очень из-за этого переживала и даже якобы спрашивала, как обойти полиграф и какие показания лучше давать.

Однако при допросе «Августина» в суде выяснилось, что на протоколе ее показаний стояли разные подписи, некоторые из которых «Августин» не признала своими, рассказывает источник RTVI.

«Могла бы сбежать, но не сделала этого»

После оправдательного вердикта Юлию С. уволили из «Аэрофлота», несмотря на то, что восемь из восьми присяжных ответили, что она не виновна по всем пунктам обвинения. Юлия уезжать из страны, даже несмотря на возможный риск отмены оправдательного приговора, не планирует, рассказала RTVI подруга одной из бортпроводниц.

«После задержания Камиллы, Эдие и Евгения она [Юлия] еще год продолжала летать, и если бы она считала себя хоть как-то виновной, она бы могла сбежать, но не сделала этого. Возможно, в том числе и это произвело впечатление на присяжных», — говорит она.

Камиллу Э. присяжные также оправдали: шесть из восьми проголосовали за то, что она невиновна в контрабанде, и семь из восьми высказались в пользу ее невиновности в покушении на сбыт в особо крупном размере. Ее также освободили из-под стражи в зале суда.

Защита опасается, что оправдательный приговор отменят на стадии апелляции. На подачу жалобы у прокуратуры есть 15 дней. В этом случае дело попадет в 1-й Апелляционный суд, который известен тем, что как правило соглашается с позицией обвинения.

Оправдательные приговоры в России — большая редкость. Согласно статистике Федеральной палаты адвокатов РФ, в первом полугодии 2024 года оправдательные приговоры составили всего 0,26% от общего числа — их вынесли по 900 из 346 940 рассмотренных дел. В случае с судом присяжных показатель оправдательных приговоров выше — до 25%, но при этом каждый пятый из них отменяют в апелляционной инстанции.