Тверской суд Москвы 26 мая оштрафовал книжный магазин «Фаланстер» и его владельца Бориса Куприянова по статье об участии в деятельности «нежелательной организации» (ст. 20.33 КоАП). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Протокол по данной статье в отношении книжной лавки был составлен из-за продажи книг белорусского анархиста Игоря Оленичева «Еду в Магадан». В торговле биографической книгой правоохранительные органы усмотрели факт сотрудничества с Федерацией анархического черного креста*, созданного для помощи заключенным анархистам. В феврале 2024 года Минюст РФ признал ее нежелательной организацией.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 80 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Владельца магазина Бориса Куприянова в тот же день суд оштрафовал на 40 тысяч рублей. От комментариев RTVI Куприянов отказался.

На прошлой неделе дело по той же статье и все из-за той же книги «Еду в Магадан» поступило в Куйбышевский суд Санкт-Петербурга. Протокол был составлен в отношении книжного магазина «Подписные издания», который, по данным правоохранительных органов, также торговал этой книгой.

В марте в книжный магазин «Фаланстер» приходили сотрудники прокуратуры. Причины визита неизвестны. Однако, как тогда сообщал поэт Иван Давыдов, ничего запрещенного проверяющие не нашли, но изъяли под расписку несколько книг. Например, «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко, книги Ханны Арендт, Вальтера Беньямина и Сьюзен Зонтаг.

*признана Минюстом РФ нежелательной организацией