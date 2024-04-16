Арбитражный суд города Москвы отказал в иске британо-шведской фармкомпании AstraZeneca, которая пыталась отменить регистрацию российского аналога своего онкологического препарата. Информацию об этом RTVI обнаружил в картотеке арбитражных дел.

Предметом спора был онкопрепарат осимертиниб, который применяют при немелкоклеточном раке легкого. Оригинал под торговым наименованием “Тагриссо” защищен патентом ЕАЭС до 2032 года. Предельная цена за упаковку лекарства — 151 тыс рублей без НДС, следует из государственного реестра лекарственных средств.

Исковое заявление AstraZeneca подала еще в августе 2023 года. Ответчиком по делу значилась компания “Аксельфарм”, которая зарегистрировала дженерик в мае 2023 года. К делу также привлекли Минздрав России — против него компания подала иск с похожими требованиями в сентябре 2023-го.

10 апреля арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований AstraZeneca. В частности, компания просила обязать “Аксельфарм” отменить регистрацию лекарственного препарата «Осимертиниб», удалить с сайта информацию о лекарственном препарате и запретить его введение в гражданский оборот. Месяцем ранее суд отказал в иске AstraZeneca к Минздраву о признании незаконной регистрации того же препарата.