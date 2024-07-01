Одинцовский суд отклонил иск рэпера Егора Крида к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной о защите чести и достоинства, пишет телеграм-канал Baza. Крид требовал опровержения обвинений в мошенничестве, которые Мизулина высказала в его адрес.

Конфликт разгорелся после того, как Мизулина на одном из своих выступлений назвала Крида «главным скамером страны», отметив при этом, что благодаря ее работе аккаунты стримеров, в том числе Крида, были заблокированы на Twitch.

Крид, в свою очередь, посчитал это оскорблением и провел лингвистическую экспертизу, которая подтвердила, что слово «скамер» может трактоваться как «мошенник».

Однако суд посчитал, что слова Мизулиной не содержат оскорбительных сведений, и отклонил иск, несмотря на просьбу представителей защиты приобщить к материалам дела справку об отсутствии судимости Крида.

Baza отмечает, что эксперты не смогли ответить на вопрос о характере негативных сведений, так как «поставленный вопрос выходит за рамки специальных знаний».

Защита Крида заявила о намерении обжаловать решение суда.

Изначально требования Крида включали выплату компенсации в размере 1 млн рублей. Позднее его представители назвали это требование необязательным и согласились на опровержение обвинений в адрес артиста.

Супруга другого российского артиста, рэпера Джигана блогер Оксана Самойлова вечером 1 июля рассказала NEWS.ru, что Егор Крид сопровождал американского рэпера Канье Уэста по дороге в аэропорт, когда тот покидал Москву.