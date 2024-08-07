Скопинский районный суд Рязанской области решил прекратить уголовное преследование в отношении «скопинского маньяка» Виктора Мохова по делу об укрывательстве преступления в связи с истечением срока давности, заявили РИА Новости в суде.

«Было сегодня ходатайство со стороны защитника Мохова, и уголовное преследование в отношении Мохова прекращено в связи с истечением срока», — пояснили там.

В суде добавили, что второй обвиняемый, который, как и Мохов, проходит по статье о заранее не обещанном укрывательстве преступления (ч. 2 ст. 316 УК) такого ходатайства не подавал. В связи с чем рассмотрение его уголовного дела продолжится.

Уголовное дело о скрытии убийства в отношении Мохова было возбуждено в августе 2022 года. По данным следствия, «скопинский маньяк» помог своему знакомому спрятать тело мужчины, погибшего 2 августа в результате пьяной ссоры в его доме.

Телеграм-канал Baza писал, что убийство произошло в ходе застолья, которое было посвящено дню ВДВ. По данным канала, жертвой стал 43-летний Сергей Щукин.

Мохов якобы заподозрил его в краже гуся, после чего приятель «скопинского маньяка» — Евгений Полищук — ударил Щукина. Труп жертвы — жителя города Скопино 1979 года рождения — был найден спустя пять дней во дворе заброшенного дома. Мохов впоследствии подтвердил, что помогал знакомому избавиться от тела.

После возбуждения дела Мохова поместили под домашний арест, однако тот нарушил условия содержания. В частности, следствие утверждало, что он пользовался интернетом и общался со свидетелем. В связи с этим в сентябре меру пресечения изменили, отправив Мохова в СИЗО. В феврале 2023 года суд продлил арест «скопинского маньяка» до 1 марта.

25 февраля 2023 года стало известно, что суд в Рязанской области освободил Мохова из-под стражи в связи с истечением предельного срока содержания под стражей по вменяемой ему статье.