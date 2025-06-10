Московский городской суд признал кредит, взятый мошенниками на москвичку Анастасию Горшкову, которая с рождения борется с ДЦП, недействительным и оштрафовал «Сбербанк» на 72 тысячи рублей.

«Учитывая, что с момента поступления кредитных средств и до перевода по операциям прошло непродолжительное время, следует признать, что банк, являющейся профессиональным участником этих правоотношений, должен был с точки зрения добросовестности, разумности и осмотрительности подвергнуть сомнению производимые операции, в том числе и операцию по незамедлительному переводу денежных средств», — говорится в определении суда (есть в распоряжении RTVI).

Cогласно материалам дела, 23 декабря 2023 года в 10:45 мошенники вошли в аккаунт Анастасии в «Сбере» и направили заявку на получение кредитной карты и кредитного займа, общая сумма которых составила более 212 тысяч рублей. После того, как оба кредита были одобрены банком, Ольга — мать пострадавшей Анастасии — звонила в «Сбер» и просила заблокировать счет, однако сотрудники этого не сделали. В результате кредитные средства были переведены мошенниками на счета микрофинансовых предприятий (МФО) — в частности, «Белка.кредит», «еКапуста», «До зарплаты» и «А деньги».

«Я выскочила из метро и пошла в ближайший офис „Сбербанка“. Прибегаю и спрашиваю, что произошло? Почему не заблокировали сразу, когда я звонила, почему служба безопасности никак не отреагировала? В ответ тишина», — рассказывала в разговоре с RTVI Ольга.

Уже в офисе «Сбера» она выяснила, что мошенникам удалось похитить со счета ее дочери более 212 тысяч рублей (без учета процентов по кредиту).