В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о заочном аресте бывшего военнослужащего полка «Азов»*, а ныне сотрудника Главного управления разведки Украины Ивана Пилипчука по делу о совершении теракта (ч.2,ст.205 УК РФ). На карточку соответствующего дело обратило внимание RTVI.

В чем конкретно обвиняют Пилипчука в материалах на сайте суда не говорится. Однако известно, что спецслужбы связывают его с подготовкой теракта в аэропорту Шереметьево.

В июне этого года Западный окружной военный суд приговорил к 15-ти и 22-м годам строгого режима жителя Самары Илью Ковылкова и уроженца Молдавии Михаила Дария. Как установил суд, они по заданию Пилипчука за 3 тысячи долларов согласились с помощью дрона подорвать один из восьми топливных резервуаров аэропорта. Совершить задуманное Ковылков и Дарий не успели, так как были задержаны сотрудниками ФСБ.

Иван Пилипчук, по данным проекта «НемеZида», родился в селе Барсово Тюменской области. Но долгое время живет на Украине. Там он известен по позывному «Зализняк», имеет связи в кругах украинских неонацистов — например, в своем телеграм-канале Пилипчук опубликовал фотографию, на которой вскидывает руку в нацистском приветствии в компании бывшего гитариста культовой в праворадикальных кругах группы Skrewdriver Стива Калладайна («Стиггер»). На самом Пилипчуке футболка бренда SvaStone, который производит известный украинский праворадикал Арсений Билодуб (Климачев), фронтмен группы «Сокира Перуна». Последняя известна в том числе поддержкой «Азова»*.

С 2014 года Пилипчук в составе «Азова»* участвовал в боях в Донбассе. После начала Россией спецоперации на Украине Пилипчук, в числе прочего, занимался вербовкой диверсантов для совершения терактов внутри РФ под видом «Легиона Свобода России»*. Именно по такой схеме он, в частности, завербовал Ковылькова и Дария для теракта в Шереметьево, о чем они сами рассказывали в суде. Околовоенные телеграм-каналы сообщали, что Пилипчук принимал участие в зачистке в Киевской области, после того как территорию покинула армия РФ. Кроме того, Пилипчук известен тем, что звонил с телефонов убитых российских солдат родственникам и издевался над ними. Видео со звонками он выкладывал в сеть.

В 2022 году Иван Пилипчук выложил в своем телеграм-канале видео, которое свидетельствует о его причастности к избиению украинского бойца ММА Максима Рындовского после похищения последнего. Также Пилипчук вместе с вооруженными соратниками врывался в дом к киевскому рэперу Альберту Васильеву (Киевстонер), однако того не оказалось на месте. Канал TrackANaziMerc писал, что рэпера хотели избить «за контакты с друзьями из России».

В марте 2023 года Пилипчук выкладывал фотографию, на которой запечатлена медаль от ГУР Украины «За мужество при выполнении спецзаданий» и удостоверение к ней за подписью Кирилла Буданова. Пилипчук близок лидеру РДК* Денису Капустину, в своем телеграм-канале он рекламирует эту группировку.

*организация признана террористической и запрещена в России