Хамовнический суд Москвы накануне заочно арестовал командира 22-й механизированной бригады ВСУ Владимира Пипко по делу о терроризме (ст.205 УК РФ), обратил внимание RTVI. Пипко известен тем, что лично принимал из рук президента Украины Владимира Зелнеского флаг 22-й бригады и является «рыцарем ордена Богдана Хмельницкого». В России он обвиняется в терактах и убийствах мирных жителей.

Уголовное дело в отношении Владимира Пипко было возбуждено Следственным комитетом РФ в августе 2024 года. СК установил, что 22-я механизированная бригада, которой он командует, совершила нападение на Курскую область, и совершала там военные преступления. Тогда же СК возбудил аналогичное дело и против командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова.

«Например, украинские военнослужащие открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате погиб один человек. Украинский оператор FPV-дрона, который в режиме реального времени видит все, что окружает управляемый им летательный аппарат, умышленно направил его на машину скорой помощи в городе Судже. При взрыве погибли фельдшер и водитель, врач с полученными ранениями госпитализирован», — перечисляла преступления, совершенные ВСУ в Курской области, официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Кроме того, отмечала она, тогда же ранения после атаки дрона получил и журналист Евгений Поддубный, впоследствии получивший звезду Героя России из рук президента Владимира Путина.

44-летний Владимир Пипко (на Украине известен как Владимир Пипка) родился в селе Ковтуны Черкасской области и имеет звание полковника ВСУ. Телеграм-канал «Укропский фреш» в октябре 2024 года писал, что на базе бригады, которой командует Пипко, был создан «Массажный спецназ», состоящий не только из женщин, но и молодых мужчин. Издание Life писало, что семья Пипко уже полтора года живет в Европе. Пипко в СМИ часто называют «любимчиком» Зеленского. Начиная с 2022 года его фамилия часто мелькала на сайте Офиса президента Украины. Из рук Зеленского Пипко получил не только штандарт 22-й бригады, но и награду «За войсковую службу Украине», «Крест боевых заслуг», и орден Богдана Хмельницкого III степени.

В России, в случае задержания, Пипко ждет 20 лет колонии.