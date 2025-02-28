Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте литовского наемника Мариуса Скрипкиунаса. Местные СМИ называли его «литовским Рэмбо», а литовские предприниматели обвиняли в присвоении средств, которые те жертвовали на поддержку ВСУ.

Решение о заочном аресте Скрипкиунаса было вынесено 28 февраля. Следственный комитет вменяет литовцу ст. 359 УК РФ («Наемничество»). В 2022 году Скрипкиунас записал видеообращение, в котором рассказывал о том, как он присоединился к ВСУ и участвовал в убийстве российских военных. Там же он агитировал земляков жертвовать деньги на помощь украинской армии. Для этого Скрипкиунас даже основал «благотворительный фонд».

Однако уже весной 2022 года в литовских СМИ появились обвинения местных предпринимателей в адрес Скрипкиунаса. Издание Klaipeda писало, как те заявляли, что часть денег, которые они жертвовали в его фонд, мужчина присваивал себе для погашения собственных долгов. В издании LRT выходило расследование, посвященное Скрипкиунасу, которое было озаглавлено как «Литовский Рэмбо». В нем, в частности, ставилась под сомнение деятельность литовца как на Украине, так и в Литве. Своих критиков Скрипкиунас тогда назвал «коллаборантами», действующими в интересах РФ.

Судя по соцсетям Скрипкиунаса, в январе 2025 года он находился на территории Украины и записывал видео с украинскими военными. Чуть раньше он публиковал reels c похорон одного из военнослужащих ВСУ.