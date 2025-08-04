Адлерский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей туристку из Нижнего Тагила Карину Ощуркову, которая вместе с друзьями записала и выложила в сеть видео на фоне горящей нефтебазы в Сочи. Девушку признали виновной в нарушении запрета на съемку беспилотников и работы систем противовоздушной обороны, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Размещенная Ощурковой информация нарушает правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем ПВО, а значит в действиях фигурантки усматриваются признаки административного правонарушения ”Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения” (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ)», — говорится в публикации.

В ней также отмечается, что в ходе заседания девушка объяснила свой поступок состоянием алкогольного опьянения.

В ночь на 3 августа в Сочи и Адлере был введен режим беспилотной опасности в связи с атакой дронов. Один из беспилотников, упав на территорию нефтебазы в Адлерском районе, вызвал возгорание топливного резервуара. Впоследствии огонь перекинулся на соседнюю емкость с горючим.

В ходе массированной атаки дронов в Адлере также пострадали несколько пять сооружений в гаражном кооперативе на Авиационной улице, пострадавшие при предыдущей массированной атаке БПЛА 24 июля, и расположенный неподалеку магазин. Кроме того, осколочное ранение ноги получила местная жительница. Женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью и была доставлена в больницу.

Мэр Сочи Андрей Прошунин обратился к жителям и гостям города с призывом соблюдать правила безопасности и полагаться исключительно на официальные данные. Он отметил, что открытое пламя удалось быстро локализовать, однако на полное тушение пожара потребовалось около 12 часов. В частности, спасателям МЧС потребовалось воспользоваться методом пенной атаки, который предотвращает тление и исключает возможность повторного возгорания.

Позже правоохранительные органы обнаружили в соцсетях видео, на котором двое девушек и молодой человек снимают себя на фоне горящей нефтебазы под трек рэпера Miyagi «Малиновый рассвет». Вскоре их задержали. Согласно данным полиции, задержанным от 19 до 21 года, и все они приехали в Сочи из Нижнего Тагила. При этом административный протокол был составлен только в отношении одной из двух девушек — 20-летней Карины Ощурковой, которая снимала видео.