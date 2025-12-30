Суд признал виновными руководителя ООО ИФК «РНГС Капитал» Дмитрия Левченко и гендиректора ООО «Сибай» Андрея Грунина по делу о хищении у Минобороны свыше 500 млн рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ГСУ СК России.

По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год госзаказчик договорился с ООО ИФК «РНГС Капитал», ООО «Сибай» и другими организациями о выполнении услуг и поставке товаров на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей.

Контроль за исполнением договоренностей возлагался на должностных лиц этих компаний, включая Левченко и Грунина. По данным следствия, они предоставляли ложные сведения о стоимости работ и в итоге похитили деньги из бюджета в размере свыше 500 млн рублей.

Злоумышленники обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Левченко дали восемь лет исправительной колонии, Грунину — пять лет. Кроме того, обоим был выписан штраф в размере 500 тыс. рублей. Таким образом Минобороны был возмещен ущерб свыше 470 млн рублей.

В октябре СК сообщал о похожем уголовном деле. Тогда речь шла о хищении более 500 млн рублей у Минобороны при поставке труб. Среди фигурантов — бывший главный инженер филиала компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николай Лаптев, генеральный директор ООО «ПП «Интерарм» Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари и сотрудники ООО «НЭСТ».

Как установили следователи, в 2022 году государственный заказчик и частные компании подписали контракт на поставку труб на крупную сумму, контроль за исполнением которого осуществлял Лаптев. Куранов и Даллари отвечали за транспортировку оборудования. Спустя год при участии работников ООО «НЭСТ» поставка была проведена, однако, по данным ведомства, ее параметры не соответствовали требованиям договора.