В Южном окружном военном суде вынесен приговор военнослужащим батальона «Донбасс»*. Как выяснил RTVI, обвиняемые в участии в террористическом сообществе (ст.205.4 УК РФ) получили реальные сроки от 5 до 6 лет лишения свободы.

Дело в отношении пленных рассматривалось военным судом в Ростове-на-Дону с апреля 2023 года. На скамье подсудимых было пятеро граждан Украины, самому старшему из которых 65 лет. Всех их обвиняли в участии в террористическом сообществе, и им грозило до 15 лет колонии.

Как стало известно RTVI, 32-летний уроженец Запорожской области Юрий Макаренко получил 5 лет 8 месяцев лишения свободы общего режима, 23-летний Дмитрий Рейвах из Кривого Рога получил 6 лет лишения свободы. 65-летний ветеран АТО Павел Пузанов — 5 лет 8 месяцев; уроженец Ростовской области, 37-летний Иван Безлипкин — 5 лет 10 месяцев, а 31-летний уроженец Мариуполя и выпускник Национальной академии Государственной пограничной службы Украины Глеб Петрук — 6 лет.

Мягкость наказания обусловлена тем, что обвиняемым инкриминирована ранее действующая мотивировка ст. 205.4, которая предусматривала от 5 до 10 лет колонии. Осужденные восприняли приговор спокойно, так как все надеются на скорый обмен. Впрочем защита осталась недовольна и этими сроками, намереваясь подать жалобы на приговор.

Так адвокат Антон Ключко, представляющий интересы Глеба Петрука, рассказал RTVI, что вина его подзащитного не была доказана и он не согласен с квалификацией его действий.

Батальон «Донбасс»* был создан в апреле 2014 года. Его численность была не постоянной: от 120 до 800 человек. Командиром батальона стал Семен Семенченко. Подразделение создавалось при финансовой поддержке олигарха Игоря Коломойского.

«Донбасс»* участвовал в боях в Великой Новоселке, Карловке, Лисичанске и Попасной. Представители ОБСЕ, побывавшие в Донбассе, зафиксировали многочисленные факты “мародёрства, бессудных расправ в отношении мирных жителей, изнасилований, в том числе несовершеннолетних”, совершенных бойцами батальона. К таким же выводам пришли наблюдатели ООН в Донбассе.

*организация признана Верховным судом ДНР террористической и запрещена