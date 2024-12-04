Коптевский суд Москвы взыскал с бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина более 14 млрд, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил требование «Россельхозбанка» (АО «Российский сельскохозяйственный банк») к Хотину о взыскании задолженности по кредитным договорам. Помимо суммы задолженности с бизнесмена взыскана государственная пошлина в размере 60 тыс. рублей.

Алексей Хотин стал владельцем 52,5% капитала «Югры» в 2010 году. В июле 2017 года в банке на полгода ввели временную администрацию и установили мораторий на выплаты кредиторам. Центробанк принял эти решения после проверки — регулятор заявил, что увидел в «Югре» признаки манипуляций с вкладами и выводами активов.

В конце того же месяца банк лишили лицензии. Такое решение ЦБ объяснил тем, что кредитная организация не исполняла требований законодательства и регулятора. С этим решением согласился Арбитражный суд Москвы. В пересмотре дела учредителям банка отказали. В сентябре 2018 года суд по заявлению ЦБ признал «Югру» банкротом.

В 2019 году Хотина отправили под домашний арест. В 2020 году ему заменили меру пресечения на запрет определенных действий, однако в январе того же года его вновь отправили под домашний арест. В 2023 году бывшего владельца «Югры» перевели в СИЗО.

В марте 2024 года Хотина приговорили к девяти годам колонии по делу о хищении 23,6 млрд рублей, а в ноябре бизнесмен заявил о намерении отправиться в зону боевых действий на Украине.

Во время заседания апелляционной инстанции Мосгорсуда Хотин попросил суд принять решение о проведении медкомиссии и направить его руководству СИЗО, однако в этой просьбе ему было отказано. Вместо этого суд «порекомендовал все-таки следовать установленному порядку и обратиться к администрации следственного изолятора», чтобы она занималась сбором медкомиссии.