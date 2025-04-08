Главное межрегиональное управление ФССП подало иск к Сергею Довидовичу, давнему партнеру дальневосточного рыбопромышленника Олега Кана, известного в СМИ как «крабовый король». RTVI обнаружил информацию об этом на портале «Электронное правосудие». Суть иска пока неясна, но, судя по данным базы судебных приставов, с мужчины хотят взыскать более 336 млрд рублей.

Иск рассматривается в Арбитражном суде Приморского края. Ответчиками помимо Довидовича проходят компания «Амур Ривер», Генпрокуратура и Федеральное агентство по управлению госимуществом. Компания «Амур Ривер» ранее упоминалась в СМИ как владелица трехпалубного судна класса «река-море», «ниточка от которого тянется аж до „крабового короля“ Олега Кана».

Имена Серге Довидовича и Олега Кана ранее соседствовали и в многомиллиардных исках Генпрокуратуры. Речь идет о взыскании 358 млрд ущерба, который бизнесмены, по версии истца, нанесли водным биоресурсам. Долг Довидовича совпадает с суммой претензий, выставленных самому Кану — около 336 млрд рублей. Согласно материалам исполнительного производства, претензии приставов связаны с «взысканием ущерба в порядке регресса по результатам рассмотрения гражданского дела по иску прокурора».

Сам Олег Кан заочно приговорен к 17 годам колонии строгого режима за организацию убийства конкурента Валерия Пхиденко. Его адвокаты утверждали, что Кан скончался в Великобритании в феврале 2023 года. Однако Генпрокуратура считает смерть бизнесмена инсценировкой: российские ЗАГСы не подтвердили факт регистрации смерти.