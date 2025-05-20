Европейский депозитарий Clearstream Banking получил иски в российских судах на €15 млн, обратил внимание RTVI, изучив годовой отчет Deutsche Börse Group за 2024 год. Истцы требуют вернуть или компенсировать активы, заблокированные в Люксембурге после введения санкций. При этом в отчетности за 2023 год сумма требований достигала €74 млн. Почти пятикратное снижение эксперты объясняют частичными разблокировками, переоценкой валюты и сменой стратегии инвесторов.

Большинство исков о компенсации заблокированных активов российские инвесторы подали еще до 2024 года, сообщил RTVI заместитель гендиректора ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

“Те, кто хотел и имел возможность подать иски, сделали это в 2022-2023 гг. Однако это не говорит о том, что в будущем таких исков не будет. По нашим оценкам, в Clearstream заморожены активы российских инвесторов на несколько миллиардов рублей. Поэтому количество потенциальных новых исков существенное”, — сказал Леснов.

В отчетности Deutsche Börse Group не исключают, что могут столкнуться с дополнительными исками в отношении замороженных активов. “Также они могут включать в себя требования в отношении активов, принадлежащих Clearstream Banking S.A. в России или в других странах”, — говорится в отчетности.

Объясняя причины снижения суммы исков, Анна Заброцкая, управляющий партнер в России адвокатского бюро Nordic Star, указала, что в основном это связано с первыми успехами в разблокировке активов российских инвесторов.

“Удовлетворение отдельных исков или добровольное исполнение Clearstream обязательств приводили к исключению соответствующих сумм из предмета спора, что автоматически отражалось в статистике. В условиях, когда сумма требований сократилась почти в пять раз, можно обоснованно предположить, что такие кейсы стали одной из ключевых причин изменения данных отчетности. Известны случаи как судебного разрешения споров, так и заключения досудебных соглашений между инвесторами и Clearstream, подтверждающие эту тенденцию”, — уточнила она.

О том, что сразу нескольким клиентам российских брокеров удалось вывести иностранные активы, заблокированные в Clearstream, стало известно в апреле 2025 года. Раньше Минфин Люксембурга почти не выдавал лицензий на это.

На снижение объема исков могли повлиять и валютные колебания — они приводят к технической переоценке заявленных требований в евро, добавила Заброцкая. По ее словам, возможны и изменения в судебной практике, влияющие на перспективы дел, и корректировка стратегии самих истцов — например, отказ от части требований, переход к внесудебному урегулированию либо пересмотр заявленных сумм.

“Несмотря на частичное разрешение споров, ситуация остается неопределенной. Ограничения на трансграничные расчеты сохраняются, а исполнение российских судебных решений в зарубежных юрисдикциях сопряжено с серьезными трудностями. В случае изменения политико-правовой обстановки или ужесточения санкционного режима, объем исковых требований может вновь вырасти”, — заключила Заброцкая.

На изменение суммы могли повлиять процессуальные особенности ведения таких дел в самой России, указала Валерия Зибарева, юрист юрфирмы «Томашевская и партнеры»:

1) Указ президента № 665 запретил взыскание и арест средств на счетах типов «С» и «И», где в России размещены активы Clearstream и Euroclear. С 3 января 2024 года исполнительные производства по таким счетам невозможны, поэтому число исков закономерно упало: даже выиграв процесс, инвестор почти не имеет шансов получить деньги. Иски по-прежнему подаются и иногда удовлетворяются (например, дело № А40-194054/24-138-1023), но активы остаются замороженными, а значит пока смысла за ними охотиться нет.

2) Clearstream наконец-то начал рассматривать заявки на разблокировку активов, а также давать на них официальные ответы. Поскольку суды в России не дают реальных плодов, то вариант обращения за лицензией выглядит привлекательно для пострадавших инвесторов, особенно для тех, у кого есть положительный опыт с Euroclear.

Каролина Павлычева, юрист консалтинговой компании ITSWM, также связывает снижение суммы исков к Clearstream с низкой эффективностью судебных процессов в российских судах. Зачастую они лишь фиксируют требования, но не обеспечивают фактическую разблокировку активов, пояснила она:

“Судебная практика, аналогичная делам против Euroclear, показывает, что иски часто не приводят к реальному возврату средств, что побуждает инвесторов отказываться от судебных разбирательств в пользу альтернативных способов, таких как получение лицензий на разблокировку активов в Минфине Люксембурга”.