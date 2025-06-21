SUP-карнавал на водном фестивале «Две реки» в Москве. Фотогалерея

Карнавальный заплыв на сапбордах прошел 21 июня в Москве в рамках фестиваля водных видов спорта «Две реки». Перед его началом участники собрались на Котельнической набережной в Москве, рядом с устьем Яузы.

Участвовать в первом карнавальном SUP-заплыве по Яузе было бесплатным, но при наличии карнавального костюма и атрибутики. Детей до 14 лет допускали только вместе с родителями.

Те, у кого был костюм, но не было сапборда, могли взять его в аренду прямо на месте, договорившись с одним из SUP-клубов. Оценки участникам ставились в 10 номинациях — «Самый креативный костюм», «Лучшее оформление сап-доски», «Самая яркая корпоративная команда» и других.

Карнавальный заплыв проводился от Малого Устьинского моста до Сыромятнического гидроузла и обратно. Перед стартом на площадке у Малого Устьинского моста для всех желающих провели разминку с тренером. Все участники получили стартовые наборы, а победители номинаций — специальные призы от организаторов: призовой фонд составлял около 1 млн рублей.

Яуза — вторая по значимости водная артерия Москвы, катание на сапбордах по ней разрешено уже несколько лет, там работают пункты сдачи досок в аренду. На тематических форумах отмечают, что эта река довольно грязная, мелкая и перекрыта несколькими шлюзами, но зато не судоходная и протекает в центре города.

Фестиваль «Две реки» включает также соревнования по академической гребле, прогулки на драккарах — стилизованных лодках викингов, выступления хайдайверов, обширную развлекательную и спортивную программы с мастер-классами и тренировками.

Гости увидят трюки на гидрофлайбордах, выступления аквабайков и мотосерфов, заезды на скоростных болидах на воде. На набережных выступают популярные музыканты, артисты иммерсивных театров и шоу воздушных змеев, а для любителей танцев проводятся занятия по зумбе.

Вдоль Яузы организованы зоны городских видов спорта, площадки для мастер-классов и тренировок. Как и в других локациях фестиваля, тут тоже проводятся театрализованные шествия.

Организаторы фестиваля подчеркнули, что это первый карнавальный заплыв на сапбордах по Яузе. Сам фестиваль позиционируется как крупнейшее городское событие на воде. Аналогичные заплывы ежегодно проводятся в Санкт-Петербурге, по рекам и каналам в исторической части города.