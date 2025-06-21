Визуал
21.06.2025 / 15:45

SUP-карнавал на водном фестивале «Две реки» в Москве. Фотогалерея

SUP-карнавал на водном фестивале «Две реки» в Москве. Фотогалерея
Александр Патрин / ТАСС

Карнавальный заплыв на сапбордах прошел 21 июня в Москве в рамках фестиваля водных видов спорта «Две реки». Перед его началом участники собрались на Котельнической набережной в Москве, рядом с устьем Яузы.

Александр Патрин / ТАСС

Участвовать в первом карнавальном SUP-заплыве по Яузе было бесплатным, но при наличии карнавального костюма и атрибутики. Детей до 14 лет допускали только вместе с родителями.

Александр Патрин / ТАСС

Те, у кого был костюм, но не было сапборда, могли взять его в аренду прямо на месте, договорившись с одним из SUP-клубов. Оценки участникам ставились в 10 номинациях — «Самый креативный костюм», «Лучшее оформление сап-доски», «Самая яркая корпоративная команда» и других.

Александр Патрин / ТАСС

Карнавальный заплыв проводился от Малого Устьинского моста до Сыромятнического гидроузла и обратно. Перед стартом на площадке у Малого Устьинского моста для всех желающих провели разминку с тренером. Все участники получили стартовые наборы, а победители номинаций — специальные призы от организаторов: призовой фонд составлял около 1 млн рублей.

Александр Патрин / ТАСС

Яуза — вторая по значимости водная артерия Москвы, катание на сапбордах по ней разрешено уже несколько лет, там работают пункты сдачи досок в аренду. На тематических форумах отмечают, что эта река довольно грязная, мелкая и перекрыта несколькими шлюзами, но зато не судоходная и протекает в центре города.

Александр Патрин / ТАСС

Фестиваль «Две реки» включает также соревнования по академической гребле, прогулки на драккарах — стилизованных лодках викингов, выступления хайдайверов, обширную развлекательную и спортивную программы с мастер-классами и тренировками.

Александр Патрин / ТАСС

Гости увидят трюки на гидрофлайбордах, выступления аквабайков и мотосерфов, заезды на скоростных болидах на воде. На набережных выступают популярные музыканты, артисты иммерсивных театров и шоу воздушных змеев, а для любителей танцев проводятся занятия по зумбе.

Александр Патрин / ТАСС

Вдоль Яузы организованы зоны городских видов спорта, площадки для мастер-классов и тренировок. Как и в других локациях фестиваля, тут тоже проводятся театрализованные шествия.

Александр Патрин / ТАСС

Организаторы фестиваля подчеркнули, что это первый карнавальный заплыв на сапбордах по Яузе. Сам фестиваль позиционируется как крупнейшее городское событие на воде. Аналогичные заплывы ежегодно проводятся в Санкт-Петербурге, по рекам и каналам в исторической части города.

Александр Патрин / ТАСС

Александр Патрин / ТАСС

Александр Патрин / ТАСС

Александр Патрин / ТАСС

Александр Патрин / ТАСС

Александр Патрин / ТАСС