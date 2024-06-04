В России стартовал свадебный сезон. По всей стране невесты готовятся к торжеству: покупают платья, подбирают прически и макияжи, ищут бьюти-мастеров. Какие образы в тренде в 2024 году и в какую сумму обойдется подготовка к свадьбе, — рассказываем в материале RTVI.

Макияж и прически

По словам свадебного стилиста Веры Фурсовой, в свадебной индустрии произошел переход от контрастных и вычурных к более естественным образам: никаких двухэтажных причесок и контуринга. Эксперт в разговоре с RTVI отметила, что в 2024 году продолжают быть актуальными тренды на сияющую кожу и ягодные оттенки блесков для губ. В то же время уходят в прошлое некогда модные зачесанные брови, коричневые оттенки, и всё то, что делает образ бледным.

В прическах Фурсова тоже рекомендует придерживаться тренда на натуральность, максимально подчеркивая естественную красоту волос. В этом сезоне эксперты советуют отказаться от большого прикорневого объема и крупных кудрей. Сейчас актуальны простые формы, такие как гладкий пучок, легкая волна и «мальвинка» (распущенные волосы, подколотые у лица), пришедшие прямиком из девяностых.

Например, такой актуальный образ можно увидеть на фото со свадьбы дочери рэпера Эминема — инфлюенсера Хэйли Джейд Мэтерс. Она вышла замуж 18 мая за возлюбленного Эвана Макклинтока в поместье Гринкрест в Батл-Крике (штат Мичиган). Ее образ, выполненный в эстетике clean-girl, можно взять на заметку: зачесанные в пучок волосы и пара свободных прядей, естественный тон лица, минималистичные жемчужные украшения и подчеркивающее фигуру платье с подолом «хвост русалки».

Цена на подобный макияж в мае 2024 года в России начинается от 2,5 тыс. рублей и растет по мере трудозатрат и объема использованных материалов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито Услуги», предоставленные RTVI.

В Москве стоимость свадебного макияжа начинается от 4,5 тыс. рублей за услугу, в Санкт-Петербурге — от 4 тыс. рублей, рассказал руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

«В регионах средний ценник ниже: например, в Новосибирске и Екатеринбурге стоимость начинается от 3 тыс. рублей, в Краснодаре — от 2,5 тыс. рублей за услугу», — отметил он.

То самое платье

Найти идеальное свадебное платье — всегда задача не из легких, особенно учитывая цены на такой предмет гардероба. Эксперты считают, что в 2024 году платье необязательно должно быть белым и длинным. Например, британская актриса и модель Милли-Бобби Браун выходила замуж в кружевной мини-комбинации.

«В топ-5 популярных моделей входят пышные юбки, кружевные элементы, открытые спинки и рукава, а также сложный крой платьев (многослойность) и платья-трансформеры, например те, у которых отстегивается шлейф», — рассказали RTVI в свадебном агентстве Feerique Event.

Кроме того, невесты могут сменить несколько платьев за вечер. Для церемонии бракосочетания часто выбирают длинные, торжественные платья, а на ужин и вечеринку предпочитают не сковывающие движения короткие платья или костюмы. Для росписи в ЗАГСе также выбирают брючные костюмы, платья-рубашки или удлиненные пиджаки.

Цены на наряды для невест могут варьироваться от 15 тыс. рублей до нескольких сотен тысяч. Образ можно собрать как в масс-маркете, так и в люксовом магазине или сшить на заказ. Однако можно и присмотреться к набирающему популярность ресейл-рынку, где зачастую можно отыскать новые вещи с бирками.

Средняя стоимость свадебного платья на «Авито» в мае 2024 года — 8,4 тыс. рублей. При этом там можно найти как эксклюзивные платья за несколько миллионов рублей, так и бюджетные варианты. Например, в Москве кутюрное платье от известного бутика Ellie Saab продается за 1,5 млн рублей, а в Саратове атласное свадебное платье в идеальном состоянии отдают за 4 тыс. рублей.

Дополнением к свадебному наряду обычно служит букет невесты. По словам экспертов, в этом сезоне лучше отдать предпочтение более естественным и воздушным вариантам — популярны будут монобукеты, минималистичные и лаконичные композиции. А вот от бутоньерок женихам стоит отказаться, они уже не актуальны.

Предложение растет

Стилистов, занимающихся сборами невест, с каждым годом становится все больше. Количество предложений от специалистов, предлагающих свадебный макияж, на платформе «Авито Услуги» увеличилось вдвое (+99%) за год — до 10 тыс. объявлений. В то же время спрос на них по всей стране увеличился в 2,2 раза (+119%).

В мае 2024 года на «Авито» размпстили более 260 тыс. объявлений о продаже свадебных платьев. В апреле-мае 2024 года через сервис было продано 77% свадебных платьев «с рук» и 23% — новых. Сколько именно платьев было продано за этот период, в пресс-службе не уточнили.

«Зачастую тренды — это трансляция моделей подиумного формата, и не все применимо для человеческой жизни, именно поэтому в свадебных образах мы чаще опираемся на индивидуальные особенности и предпочтения» — объясняет Вера Фурсова.