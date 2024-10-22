Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков заявил RTVI, что его слова о том, что нужно приравнивать школьников из семей мигрантов к категории детей-инвалидов, были «неправильно интерпретированы» СМИ. Он подчеркнул, что он лишь озвучил инициативу, которая принадлежит Минпросвещения, и она носит рекомендательный характер.

«[Мои слова] не то, что вырваны из контекста, они неправильно интерпретированы. Я говорил о методических рекомендациях Минпросвещения, вышедших в июле 2024 года, об организации работы с детьми-мигрантами в образовательных организациях нашей страны. Основная тематика их заключалась в том, что для лучшего усвоения материала детьми-мигрантами и для того, чтобы русскоязычным детям было легче, должно быть в классе не более трех детей этой категории», — рассказал Мороков.

Он добавил, что в этих методических материалах прописаны подходы Минпросвещения с учетом «объективной реальности», которая «уже сложилось» в отношении детей мигрантов в образовательных учреждениях. Омбудсмен уточнил, что с их обучением «есть проблемы».

«В Свердловской области их где-то порядка 9,5 тысяч, они обучаются в дошкольных образовательных организациях, в общем образовании и в среднем профессиональном образовании. И мы сталкиваемся с достаточно серьезными проблемами с их обучением. И учителя, и сами дети. Ситуация складывается таким образом, что, наверное, какие-то другие формы надо посмотреть, чтобы было удобно, потому что эти дети легально находятся на территории России», — сказал Мороков.

И методические рекомендации Минпросвещения, продолжил собеседник RTVI, посвященные проблематике детей мигрантов, «очень схожи с категорией детей, которые требуют особых образовательных отношений». К этой категории в России отнесены дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, напомнил Мороков.

«Вот и вся аналогия. Минпросвещения сегодня предлагает: давайте мы попробуем, сделаем, введем. Пока законодательно это не принято, но это действительно так», — уточнил он.

В эфире свердловского канала ОТВ Мороков 21 октября сообщил, что дети-инвалиды требуют «особого образовательного отношения», и школьников из семей мигрантов тоже можно перевести в эту категорию, но в этом случае должно быть не более трех учеников в классе. По его словам, в Екатеринбурге есть минимум две школы, где много детей иностранцев и выполнить в них рекомендации федеральных властей не получится. «Совсем недавно, в июле вышли рекомендации Минпросвещения об организации этой работы. Они, кстати, и рекомендуют принимать эти решения. То есть если мы их расцениваем как учащихся, требующих особенное образовательное отношение, то это и меньшие классы, и доплаты учителям. <> И мы никогда не сможем сделать, чтобы было три человека в классе, как рекомендовано», — подчеркнул Мороков.

О обучении детей и комментариях «с определенным привкусом»

По словам омбудсмена, во время эфира он поднял эту тему, потому что ранее побывал «в одной из школ, где 90% детей мигрантов», потому что она находится с районом, где живут иностранцы, приехавшие работать в Россию.

«Никто не формировал ничего, это так сложилось. Разговаривая с директором, я увидел эти проблемы. И с ее точки зрения тоже сегодня, если мы решаем, что мы образовываем детей, которые к нам приехали совершенно обоснованно, совершенно легально, то мы должны подходить к этому, учитывая всю эту проблематику», — сказал Мороков.

После выхода эфира с его участием начали появляться «очень жесткие комментарии, с определенным привкусом», отметил собеседник RTVI. И это пересекается с тем, что одновременно Россия строит в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане образовательные центры, напомнил Мороков.

«Мы говорим: «Ребята, приходите, учитесь у нас! Учитесь, погружайтесь в систему образования Российской Федерации». А здесь мы начинаем уже по-другому подходить к этой ситуации, хотя речь всего лишь шла о том, что образование этих детей должно носить все-таки другой характер. Это не мое предложение, еще раз повторяю. Это методические рекомендации Минпросвещения и они распространяются на все субъекты России», — подчеркнул омбудсмен.

Мороков добавил, что в этом вопросе для него нет разницы в отношении детей и он лишь озвучил проблему, а также решение, которое предлагали федеральные власти.

«Для меня ребенок — это человек от 0 до 18 лет. Ни в конвенции о правах ребенка, ни в Конституции России, ни в законе об образовании не написано, что это ребенок такой-то национальности, такого-то вероисповедания и так далее. Я сегодня пытаюсь сделать так, чтобы у ребенка было благополучие независимо от всех этих позиций», — объяснил он.

О каких методических рекомендациях идет речь

31 июля Минпросвещения России опубликовало методические рекомендации об организации работы общеобразовательных организаций по языковой и социокультурной адаптации детей-иностранцев. В нем ведомство отмечало, что при комплектовании групп, классов в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях следует ориентироваться на положение, в котором говорится, что «количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается из расчета не более трех обучающихся при получении образования совместно с другими обучающимися».

«При слабом владении русским языком <> необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком. При этом данную цифру следует рассматривать исключительно как целевой ориентир, а не как реализацию запретительных мер на обучение детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком», — говорится в документе.

В Минпросвещения отметили, что региональным властям, отвечающим за сферу образования, были разосланы письма, в которых предлагалось детей, у которых есть проблемы с русским языком, считать детьми с «особыми образовательными потребностями». Соотношение численности несовершеннолетних иностранцев и граждан России в каждом классе предлагалось индивидуально определять руководству образовательных учреждений.