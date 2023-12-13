Вокалистка группы «Мираж» Светлана Разина рассказала в программе RTVI «Легенда» о своем отношении к выступлениям эстрадных звезд в зоне СВО и призналась, что не видит в таких поступках ничего героического.

«Непонятно, как сейчас в шоу-бизнесе можно существовать, мне очень тяжело. Сейчас все начинают к этому привыкать, но как можно привыкать жить без совести. Понимаете, невозможно сейчас говорить, у меня тысяча концертов — и ты сейчас этим гордишься? Как можно сейчас об этом говорить, когда люди гибнут в СВО. Как можно вообще устраивать корпоративы, концерты, пляски?» — сказала певица.

Разина призналась, что ей поступали предложения выступить перед солдатами, сражающимися на фронте, однако она ответила отказом.

«Не потому что я боюсь ехать фронт и рисковать жизнью. Ехать туда песни петь — это ни хрена не героизм. «Ой, там бомба прилетит!» — она везде может прилететь, в чем героизм? Жопой вертеть? Они будут с пушками подставлять свои головы, а ты перед ними развернешь свои буфера? Это не героизм, это дурь! Кто-то придумал, что это героизм», — заявила она.

Разина считает, что на фронте не должно быть «никаких песен и плясок» с участием артистов, так как это сразу становится «похоже на корпоративное мероприятие».

Она также поделилась своим желанием «убежать», но не на Украину или в Израиль, а «в ту Россию, которая была раньше».

«Я хочу в эко-поселение вместе со всеми. Я хочу построить какой-то город мечты, в котором будут особые люди, без зависти, без злости, единомышленники, которые будут любить природу, животных, заботиться о природе, птицах, животных, об окружающей среде, вот такое эко-поселение маленькое, которое будет жить натуральным хозяйством», — сказала Разина.

При этом певица выразила опасение, что такой образ жизни закончится «истреблением» жителей подобного поселения.