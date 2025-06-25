Сенатор от Запорожской области, бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал неудачной и несмешной шутку участников КВН про его докторскую диссертацию, «космос и телок». Он заявил, что юмористов уже ждут в военкомате для отправки на спецоперацию. После этого на него обрушилась волна критики — Рогозина обвинили в публичных угрозах и незаконном сборе персональных данных. Сенатор ответил на обвинения — артисты его якобы не интересуют в силу «интеллектуальной незрелости». На что обиделся Дмитрий Рогозин и кто заступился за «веселых и находчивых» — в материале RTVI.

«Негоден» против Рогозина

Во вторник, 24 июня, во время четвертьфинала Высшей лиги КВН участники команды «Негоден», представляющей Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ), пошутили про бывшего главу Роскосмоса.

Юмористы разыграли сценку: молодой человек, собиравшийся отправиться в космос, решил отменить полет, потому что у него появилась девушка.

— Парень, ты чего, космос на телку не меняют, — удивился командир несостоявшегося космонавта.

— Это кто сказал? — спросил молодой человек.

— Это было в докторской Рогозина, — ответил его сценический начальник.

Зал отреагировал на шутку аплодисментами. Посмеялись и члены жюри, среди которых были Сергей Светлаков и Валдис Пельш. А вот сам Дмитрий Рогозин счел номер несмешным.

«К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора. Да и противник у нас «с огоньком», как говорится», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Он добавил, что Клуб веселых и находчивых превратился в «унылое говно», а юмористам пообещал выдать «настоящие КВНы — ударные дроны «Князь Вандал Новгородский»», довезти до переднего края и пожелать «боевой удачи».

«А когда вернутся, вместе посмеемся над их неудачной, несмешной и пошлой шуткой в эфире Первого канала», — заявил Рогозин.

«Это отвратительно»

Одной из первых на угрозы Дмитрия Рогозина отреагировала главред ИА «Регнум», член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. Она задалась вопросом, почему «передний край» вновь фигурирует в качестве наказания.

«То есть каждый, имеющий власть, будет теперь за шутки, справедливую критику или иронию грозить военкоматом и передним краем, где в том числе сражаются мужчины в возрасте отцов этих ребят за то, чтобы их детей война не коснулась? <…> А чем такая реакция Рогозина отличается от Тик-Тока дочки одной главы администрации, которая грозила отправить обидчика на СВО? Тот же вид, только сбоку. СВО — не наказание», — отметила она.

По словам Ахмедовой, обижаться на шутки в столь солидном возрасте «как-то неумно». Она призвала Рогозина поблагодарить юмористов за то, что про него помнят и шутят.

«Причем в шутке даже нет таксы, которую когда-то Рогозин топил», — написала Марина Ахмедова.

Адвокат Сталина Гуревич назвала отвратительной реакцию сенатора на шутку в КВН.

«Господин Рогозин, а кто вам дал право, во-первых, незаконно собирать персональные данные граждан России, выясняя их военкомат, во-вторых, публично им угрожать, в-третьих, игнорировать нормы Конституции РФ относительно цензуры?» — задалась вопросом она.

По словам адвоката, шутка не нарушает закон, а Рогозин — как лицо публичное — может подвергаться критике. Гуревич посоветовала сенатору не смотреть КВН, если он ему не нравится.

«Публично попирая законы Российской Федерации из-за личных обидок, вы дискредитируете нашу страну, показывая, что для некоторых сенаторов закон не писан, и властьобличенные могут по желанию наступить и на Основной Закон (Конституцию. — прим. RTVI). Это отвратительно», — написала Гуревич.

«Пугать ребят повестками не совсем корректно»

Бывшему главе Роскосмоса следует защищать честь и достоинство в предусмотренном законодательством порядке, заявил msk1 чемпион и редактор Высшей лиги КВН, депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев.

«Шутка касается личного достоинства Рогозина, как я полагаю, поэтому его это все и задело. <…> Но в любом случае — какое отношение к шутке имеют угрозы отправить ребят на СВО, на линию соприкосновения? Я не понял», — отметил парламентарий.

По его словам, «вот так пугать ребят повестками не совсем корректно». Сенатор будто приравнивает СВО к наказанию, добавил Тарбаев.

«А у нас все контрактники, добровольцы — это люди, которые идут туда по зову сердца. У этого есть светлая сторона, а не наказание. Получается, что если хочешь наказать человека, его надо отправлять на СВО? Разве это правильно?» — задался вопросом бывший игрок КВН.

Представитель команды «Негодные» и жена одного из игроков Анастасия Никитина, как и PR-директор Международного союза КВН Анастасия Драпеко отказалась комментировать RTVI слова Рогозина. А вот член жюри Высшей лиги Клуба веселых и находчивых, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный обратил внимание на степень вовлеченности экс-главы Роскосмоса в происходящее в зоне СВО.

«Если честно, я не хотел бы это комментировать, потому что я недавно виделся с Дмитрием Олеговичем на СВО, он действительно там, он полностью посвящает себя сейчас служению нашей Родине и с него надо брать пример. Ну а все остальное я не хочу комментировать», — подчеркнул Запашный.

«Два шутника из КВН нас никак не интересуют»

После критики в свой адрес Дмитрий Рогозин написал очередной пост в Telegram-канал. Сенатор отметил, что юмористам ничего не грозит.

«Хочу успокоить представителей либеральной общественности, адвоката Огуревича, блогеров-заступников и прочих возбудившихся ухилянтов: эти два шутника из КВН нас никак не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости», — подчеркнул экс-глава Роскосмоса.

По его словам, «для глупых шуток они, возможно, годятся», а для защиты Родины — нет.