Певец Родион Газманов и московский клуб Magnus Locus обвинили друг друга в срыве концерта музыканта, запланированного на 3 июля, сообщила «Газета.Ru». По словам представителей заведения, сын Олега Газманов отменил концерт в одностороннем порядке, не обсудив решение с руководством площадки.

«Клуб концерт Родиона Газманова не отменял. Он опубликовал у себя в соцсетях информацию об отмене в одностороннем порядке. Никто из нас не был предупрежден. Мы узнали об этом, когда нам звонили зрители, спрашивая о возврате денег», — рассказал представитель Magnus Locus.

Он признал, что концерт Газманова «вряд ли» состоится, но билеты все еще продаются.

«Не мы его отменяем, поэтому в афише он пока висит. Вся информация открытая, можно нажать и посмотреть, сколько продано билетов. Никто ничего не скрывает. Уберем афишу в день мероприятия», — добавил представитель Magnus Locus.

«Газета.Ru» отметила, что по состоянию на вечер 2 июля было продано 44 билета на выступление музыканта.

Родион Газманов, в свою очередь, отрицает, что отмена концерта была связана с низкой заполняемостью зала. По словам музыканта, в Magnus Locus заявили, что на выступление было продано только 29 билетов. Как утверждает музыкант, речь идет о статистике «за три дня до продажи билетов». «Обычно у них все продается за два дня, день. Но причина отмены концерта не в этом», — сказал он «Газете.Ru».

В комментариях во «ВКонтакте» Газманов-младший написал, что концерт был отменен из-за проблем с райдером. По его словам, в Magnus Locus не были готовы бесплатно предоставить оборудование, которое запросили представители артиста.

«За два дня до концерта мы получаем ответ от вашего технического директора Андрея Ласкина с перечнем критически важных для концерта компонентов, которые клуб не готов поставить, и предложение взять их у него в аренду. И дело не в заполняемости, и даже не в несчастных 5 тыс. рублей (правда, только по первому пункту), а в том, что вы тянули до последнего, чтобы поставить перед фактом», — сообщил певец.

В споре Газманова с клубом на сторону музыканта встали его подписчики. Один из них указал, что Родион «всегда отыгрывал концерт при любом количестве людей».