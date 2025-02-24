В первой половине недели в Москве сохранится ясная зимняя погода, а начиная с пятницы ожидается оттепель и небольшие осадки. Об этом рассказала RTVI главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Во вторник ночная температура в Москве будет в пределах -12…-14, по области — до -17. Потом лишь на пару градусов повыше будет температура ночью. То, что касается дневной температуры — за счет того, что происходит, все-таки, солнечный прогрев, температура в Москве и сегодня, и завтра максимальная — -2…-4, а в среду около 0 градусов», — сказала она.

По словам метеоролога, температура воздуха останется ниже климатической нормы, однако до 27 февраля прогнозируется малооблачная погода, без осадков.

«В середине недели, когда погоду еще будет определять антициклон, а мороз чуть-чуть сдаст, будет самая комфортная погода на предстоящей неделе. Сухой воздух, утром слегка морозный, днем — много солнца и температура около 0 градусов», — добавила Позднякова.

В пятницу и первые выходные марта атмосферное давление постепенно снизится, и «во власть антициклона, который обеспечивает нам такую солнечно-ясную, морозную погоду, уже вклинится Атлантический циклон».

«Поэтому ожидаются осадки — в ночное время это будет небольшой снежок, днем это смешанная фаза, но это действительно небольшие осадки», — пояснила синоптик.

Ночная температура в эти дни будет в пределах от -2 до -7 градусов, а дневная — от -2 до +3 градусов.

«Мы ожидаем, что в Москве последние дни февраля и первые дни марта будут с оттепелью, но все-таки погода будет уже более ветреная, более сырая», — заключила Позднякова.