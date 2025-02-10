Запад «кинул» президента СССР Михаила Горбачева, заявил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI. Он также раскритиковал роль западных стран в российских реформах 1990-х годов.

Явлинский, рассуждая о перспективах переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Украине, высказал мнение, что подходящий момент для этого был в конце 2022 года.

«Но вместо этого придумали вот это контрнаступление [ВСУ] 2023 года и всё проиграли. А потом уже одной из сторон никакие переговоры были не нужны, а другая сторона без конца только живет своими надеждами, мечтами, что им будут помогать, им будут всё делать, будут носить на руках, содержать. А этого ничего нет. И не будет», — сказал Явлинский.

По его словам, система отношений, которую Киев выстроил с Западом, — это ошибка.

«Вы вспомните, как они (Запад. — прим. RTVI) кинули Горбачева. Неважно, на чьей вы стороне: Ельцин, Горбачев. Может, вы уже и забыли все это. Но вы вспомните. Вот так будет всегда», — заявил Явлинский.

Он также раскритиковал роль Запада в российских реформах 1990-х годов.

«Если когда-нибудь я вам расскажу о том, как делались экономические реформы в 90-е годы, это будет опять сюжет, очень похожий на этот. Как они говорили одно, а делали и поддерживали совсем другое, которое закончилось крахом, гиперинфляцией 2600%, привело к криминальной приватизации и сформировало в России ту политическую систему, которую мы имеем на сегодняшний день», — сказал Явлинский.

В 2021 году президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что Михаилу Горбачеву «устно было обещано», «что не будет расширения НАТО на восток», однако обещание выполнено не было.

«Обманули дурачка на четыре кулачка — у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге», — прокомментировал Путин ситуацию.

В 2023 году пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что после распада СССР «НАТО расширялось в сторону границ России со своим военным потенциалом шесть раз».

«Они обманули Горбачева, потому что человек был доверчивый. У нас был такой, знаете, медовый месяц с Западом. Мы думали, что они все такие романтичные, честные и преданные своему слову», — отметил Песков.