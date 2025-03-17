Бельгийская актриса, обладательница серебряного приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль Эмили Декенн умерла на 44-м году жизни после борьбы с редкой формой рака. Об этом на странице в Х сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.

Смерть Декенн подтвердили семья и ее агент.

«Эмили Декенн покинула нас после болезни. <…> Франкофонное кино слишком рано потеряло талантливую актрису, которая еще так много могла предложить. Мои соболезнования ее семье и друзьям», — написала Дати.

В октябре 2023 года Эмили Декенн сообщила, что страдает от рака эндокринной системы, который был диагностирован двумя месяцами ранее и с тех пор не давал ей участвовать в съемках.

Карьера Декенн насчитывает почти 50 фильмов, среди которых «Братство волка», «Мост короля Людовика Святого», «Мебиус» и «До свидания там, наверху».

Актриса получила приз Каннского кинофестиваля 1999 года за лучшую женскую роль за участие в фильме «Розетта». Она сыграла молодую и импульсивную девушку Розетту, которая живет со своей матерью-алкоголичкой и делает все возможное, чтобы найти работу. Когда Декенн получала приз ей было 17 лет.

В 2021 году за роль второго плана в картине «Что мы говорим, что мы делаем» она была удостоена премии «Сезар».