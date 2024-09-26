Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) не является примером для подражания, заявил RTVI замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. Так депутат прокомментировал информацию о втором разводе певца.

«Для меня SHAMAN не является примером. Я не являюсь ни его поклонником, ни сторонником. Если многие будут брать с него пример, то они начнут ходить без нижнего белья в облегающих кожаных штанах — так себе пример. Я лично не считаю его каким-то образцом, не слежу за его жизнью, творчеством», — сказал Милонов.

26 сентября SHAMAN сообщил, что разводится со своей супругой, топ-менеджером «Мегафона» Еленой Мартыновой. По словам певца, это решение вызвано отсутствием «нормальной личной жизни» из-за напряженного графика. Он подчеркнул, что решение о разводе было совместным. Общих детей у Дронова и Мартыновой нет.

Это уже второй развод SHAMAN. До этого он был женат на преподавателе по пению Марии Рощупкиной, у них есть общая дочь.