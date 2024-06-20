Председатель комитета Госдумы по защите семьи, женщин и детей Нина Останина накануне призвала своих коллег по парламенту «поторопиться» с разработкой закона о контроле над заключенными, вернувшимися из зоны боевых действий. Обратить внимание на эту тему заставляют участившиеся случаи повторных преступлений, совершенных помилованными осужденными, которые побывали на фронте. RTVI выяснил, каким образом другие депутаты предлагают контролировать бывших заключенных, участвовавших в СВО.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев (КПРФ)

Нужно разобраться в каждом конкретном случае, что за бывший заключенный, до какого срока у него контракт с Вооруженными силами, почему он оказался уже дома, когда все остальные воюют, если он оттуда сбежал — за это существует уголовная ответственность, причем серьезная, от 10 до 15 лет.

Нужно вернуть смертную казнь, таких зверей просто уничтожать, которые совершают преступления с особой жестокостью. Это зверье, оно не должно существовать на свете, вот и все.

Председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР)

Я считаю, что всем тем, кто возвращается, нужна помощь. У многих ПТСР, им нужна срочная психотерапевтическая помощь, чтобы не доводить до психиатрической помощи. Для этого необходимо тестирование, консультации, работа психологов, прежде всего. Кстати, такая форма уже работает в Новосибирске.

Зампредседателя парламента Новосибирской области, практикующий психолог [Наталия] Красовская внедрила такую технологию и готовит в Новосибирской области соответствующие кадры. Для того, чтобы эта система работала, система ранней помощи, раннего выявления и профилактики.

Что касается осужденных, осужденные бывают по разным статьям. Человек, который отбыл наказание, когда выходит, он все равно находится на определенном контроле.

Что касается прошедших через зону СВО, то, конечно, эта группа может находиться в группе риска. Поэтому лишнего внимания в интересах спокойствия и безопасности наших граждан и оказания необходимой, прежде всего, психологической первичной терапевтической помощи этой категории точно необходимо.

Лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов

Нельзя с водой выплеснуть ребенка. Да, те, кто честно отслужил, и те, кто кровью искупил — в прямом смысле слова — свою вину, имеют право быть полноценным гражданином.

Но контроль со стороны правоохранительных органов должен быть. Как это сделать грамотно и хорошо — пускай над этим и думают.

Член комитета по безопасности Андрей Альшевских («Единая Россия»)

Наша задача, власти и общества, — сделать все, чтобы люди, которые возвращаются из зоны боевых действий, не чувствовали, что общество их не воспринимает, чтобы они понимали, что они всегда будут востребованы.

Сейчас устанавливать в отношении этой социальной группы, что за ними должен быть контроль, на мой взгляд, немного неправильно.

Первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова (СРЗП)

Вопрос заключается в том, что и во время Великой Отечественной войны были «штрафбаты». Это люди, которые своей кровью искупили те ошибки, которые они совершали в прошлом.

Мы помним Бахмут, мы помним, сколько ребят погибло, они искупили свою вину полностью, и они действительно своими жизнями принесли эту победу России. Конечно, раньше осужденные уходили и возвращались достаточно быстро домой. Так было во времена существования частных военных компаний.

Однако сейчас осужденные ребята идут туда, и они должны будут там остаться до окончания специальной военной операции, потому что заключили соглашение с Министерством обороны. Это, безусловно, правильно.

При этом мы в Государственной Думе рассмотрим вопрос, как нам избежать рецидива совершения преступления. Я думаю, что в весеннюю сессию мы с подобными инициативами выступим.