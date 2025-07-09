На шахте «Спиридоновская» в Киселевске Кемеровской области прошла очередная — уже третья по счету — встреча горняков с местными властями, посвященная погашению долгов по зарплате. Майскую — обещают в июле, а июньскую — в августе. Перспективы самой шахты неясны — говорят, что будет стоять еще полгода. Шахтеры собираются увольняться, и их обхаживают работодатели — например, Росатом зовет в Мурманск или в Амурскую область на границу с Китаем. Горнякам такая перспектива не слишком нравится, но и выбора особо нет.

К шахте народ начинает подтягиваться еще в половину восьмого утра. У входа стоит человек 30. Проходная — четырехэтажное здание, перед ней и проходит уже третья встреча за последний месяц. В прошлый раз, 3 июля, рабочим обещали, что к девятому погасят долги по зарплате, но деньги так и не пришли.

Через проходную проезжают черные джипы — шахтеры перечисляют: глава Киселевска Кирилл Балаганский, собственник шахты, прокуратура, трудовая инспекция. Шахтеры тянутся от другой парковки, что подальше — там стоят грузовики под уголь. Здесь же бегают собаки, серые от угольной пыли.

На территорию шахтерские машины не пускают, а те немногочисленные разномастные машины (за исключением джипов), которые проезжают под шлагбаум, досматривают, заглядывают в салон и багажник. Каждый раз, когда я подхожу к забору, чтобы снять шахтеров издалека, из КПП выскакивает молодой мужчина, строго покрикивающий на проходящих, чтобы шли через КПП. Мне объясняют, что этот — не из шахтеров, а из службы безопасности. При этом ЧОП с шахты уже отозвали, в обычное время — когда собраний нет — охраняют территорию сами шахтеры, из тех 180, кого оставили поддерживать жизнеобеспечение шахты.

Журналистов на собрание не пускают, в прошлый раз не пустили местного блогера. Один из шахтеров поясняет — боятся, что будет свистеть, мол, на одно из прошлых собраний якобы приезжал РЕН-ТВ, не пустили даже их. Внимание привлекать здесь отчаянно не хотят.

К восьми часам перед шахтой уже под двести человек — это и сотрудники шахты, и приехавшие на место представители власти и других компаний, которые готовы предложить рабочие места. Всех собирают на улице у входа, повисает напряженная тишина.

Представители прокуратуры на собрании объявляют, что ситуацию с невыплатой зарплат шахтерам со «Спиридоновской» в ведомстве держат на контроле. Первые 40 человек уже получили аванс за май, скоро должны начаться выплаты и непосредственно зарплаты, рассказали на собрании.

«Выплаты осуществляются ежедневно, поступление — по 10 миллионов», — объясняет представитель шахты дальнейший расклад. Сейчас шахта продает уголь и каждый день получает деньги, из которых рассчитывается с рабочими. Причем, как убеждает присутствующих выступающий, все делают всё, что в их силах, и стараются помочь людям. Горняки вопросов уже почти не задают.

«На сегодняшний день долг по маю месяцу составляет 46 миллионов. Соответственно, на погашение мая требуется пять дней», — говорит он.

Окончательно рассчитаться с шахтерами за май пообещали к 17 июля, , когда, как ожидается, придет оплата за проданный уголь, июньскую зарплату планируют выдать к 16 августа. Но сами шахтеры на июньскую зарплату не очень-то и надеются — веры в то, что они действительно получат заработанное, а не не новые обещания, почти не осталось.

Всем желающим предложили написать заявление в прокуратуру, чтобы потом получить компенсацию за задержку зарплаты. Задача разобраться в этом вопросе поставлена Генеральной прокуратурой, подчеркивают на собрании.

На встрече были и обещанные представители биржи труда и компаний, которые готовы взять к себе рабочих — СУЭК, Кемеровский механический завод и другие. После собрания шахтеры обсуждают предложения, которые «так себе». Росатом, например, звал на предприятия в Мурманск и на границу с Китаем в Амурской области, зарплату по местным меркам обещали довольно скромную — 110 тыс. руб.

«Там такая же будет дыра: цивилизации ноль, медведи бегают», — говорит один из шахтеров.

На СУЭК шахтеры идти тоже не хотят, говорят, что зарплаты там сильно ниже, чем были на «Спиридоновской», а отношение хуже. Тем более, представитель СУЭКа открыто сказала, что на «Спиридоновской» платили очень много — таких денег ждать не стоит.

В общей сложности встреча продлилась меньше 20 минут. Люди разбредаются группками, кто-то уходит внутрь за трудовыми книжками и расчетом, кто-то просто остается обсудить с коллегами услышанное, другие тянутся к КПП.

«Про шахту только два слова сказали, что она будет стоять полгода. Все про зарплату и долги говорили. А народу все меньше и меньше приезжает. Скоро будет один к одному, сколько их — столько и рабочих», — говорит один из шахтеров.