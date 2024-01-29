Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать иностранным агентом кандидата в президенты Бориса Надеждина. Об этом сообщает «RT на русском»

Как пишет Бородин в своем обращении, Надеждин заявил, что идет на выборы «как принципиальный противник политики действующего президента» Владимира Путина, и, по его мнению, «тащит Россию в прошлое», тогда как стране «нужно будущее».

Кроме того, отметил активист, Надеждин выступил против военной операции на Украине, назвав ее «фатальной ошибкой», из-за которой «наши сограждане гибнут и становятся инвалидами».

Из этого Бородин делает вывод, что кандидат в президенты якобы «намерен навязывать россиянам то, от чего Российская Федерация так старательно пытается защитить свой народ, от нацизма, экстремизма, пропаганды ЛГБТ*».

Общественник отметил, что президентскую кампанию Надеждина поддержали оппозиционные политики Екатерина Дунцова (ей ранее отказали в регистрации кандидатом в президенты), Максим Кац**, Михаил Ходорковский**, Любовь Соболь** и другие, а также политологи Екатерина Шульман**, Станислав Белковский** и Аббас Галлямов**. Подпись в поддержку Надеждина поставила супруга находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального Юлия, замечает Бородин.

По его мнению, в лице Надеждина либералы продвигают кандидата якобы готового «проталкивать» в России повестку неких «западных кураторов». В связи с этим Бородин просит Генпрокуратуру «при наличии оснований инициировать перед Министерством юстиции РФ вопрос о признании [Надеждина] физическим лицом — иностранным агентом».

Виталий Бородин возглавляет «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией». Ранее он уже писал заявления на таких публичных лиц, как Алла Пугачева и Лия Ахеджакова, призывал проверить Валерия Меладзе, Диану Арбенину, Семена Слепакова* и других знаменитостей. Оппозиционные СМИ называют его «профессиональным доносчиком».

В штабе Надеждина после обращения Бородина заявили, что не считают нужным реагировать на «каждую инициативу городских сумасшедших».

«Как давление это не рассматриваем. Делать заявление после каждой инициативы городских сумасшедших не считаем нужным. Работаем дальше», — заявил пресс-секретарь Надеждина Иван Петров, слова которого приводит Sota.

По словам Петрова, оснований для признания Надеждина иноагентом нет, поскольку штаб «не получает и никогда не получал финансовую или организационную помощь из-за рубежа или от других иноагентов».

Борис Надеждин выдвинулся кандидатом на грядущих президентских выборах с лозунгом о необходимости завершения военной операции на Украине. Поставить подписи в поддержку его кандидатуры приходили тысячи людей, перед штабами политика выстраивались длинные очереди.

26 января Надеждин сообщил, что его штабу удалось собрать около 200 тыс. подписей на территории России, из которых отбираются лучшие 105 тыс. для сдачи в ЦИК. В Кремле на прошлой неделе заявили, что не рассматривают Надеждина «как соперника» на выборах.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

** внесен(а) Минюстом в реестр иноагентов