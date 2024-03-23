США передавали России информацию о подготовке теракта на территории страны, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских спецслужбах. При этом данные имели общий характер и не содержали никакой конкретики, сообщил собеседник агентства.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что американские власти передавали российской стороне данные о подготовке террористической атаки в местах массового скопления людей в Москве.

«Ранее в текущем месяце правительство США получило информацию о планировавшейся террористической атаке в Москве, потенциально в местах массового скопления людей, включая концерты, что побудило госдепартамент выпустить публичное предупреждение для американцев в России»,— говорится в заявлении Уотсон, которое приводит РИА Новости.

Посольство США и МИД Британии 7 марта предупредили своих граждан об угрозе теракта в Москве в ближайшие два дня. Дипмиссии призвали избегать массовых мероприятий из-за угроз атаки экстремистов и внимательнее относиться к своему окружению. Кроме того, Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Россию до максимального, четвертого.

Позднее предупреждения о возможных «атаках экстремистских группировок в крупных городах России» выпустили посольства Германии, Латвии, Чехии, Швеции и Южной Кореи. Правительство Канады также сообщило об «ухудшении ситуации с безопасностью» в России и призвало своих граждан избегать массовых скоплений людей. Ведомства ссылались на заявление посольства США в Москве.

Президент России Владимир Путин назвал заявления западных дипмиссий о возможности терактов в России провокационными. «Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала заявления «скоординированными» и призвала передать «конкретную» информацию «по линии спецслужб». «Надеюсь, вы так и сделали. А если нет — то это пособничество», — написала она в своем телеграм-канале.