США передавали России информацию о подготовке теракта на территории страны, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских спецслужбах. При этом данные имели общий характер и не содержали никакой конкретики, сообщил собеседник агентства.
Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что американские власти передавали российской стороне данные о подготовке террористической атаки в местах массового скопления людей в Москве.
«Ранее в текущем месяце правительство США получило информацию о планировавшейся террористической атаке в Москве, потенциально в местах массового скопления людей, включая концерты, что побудило госдепартамент выпустить публичное предупреждение для американцев в России»,— говорится в заявлении Уотсон, которое приводит РИА Новости.
Посольство США и МИД Британии 7 марта предупредили своих граждан об угрозе теракта в Москве в ближайшие два дня. Дипмиссии призвали избегать массовых мероприятий из-за угроз атаки экстремистов и внимательнее относиться к своему окружению. Кроме того, Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Россию до максимального, четвертого.
Позднее предупреждения о возможных «атаках экстремистских группировок в крупных городах России» выпустили посольства Германии, Латвии, Чехии, Швеции и Южной Кореи. Правительство Канады также сообщило об «ухудшении ситуации с безопасностью» в России и призвало своих граждан избегать массовых скоплений людей. Ведомства ссылались на заявление посольства США в Москве.
Президент России Владимир Путин назвал заявления западных дипмиссий о возможности терактов в России провокационными. «Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала заявления «скоординированными» и призвала передать «конкретную» информацию «по линии спецслужб». «Надеюсь, вы так и сделали. А если нет — то это пособничество», — написала она в своем телеграм-канале.
- Теракт в концертом зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Вооруженные люди в камуфляже и масках открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник», после чего скрылись.
- По последним данным СК, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 93 человека. Число жертв «еще возрастет», отметили в ведомстве. Установлены личности 41 погибшего, следует из опубликованного подмосковным Минздравом списка.
- Утром 23 марта ФСБ отчиталась о задержании 11 человек, в том числе, как утверждается, четырех непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Их этапируют из Брянской области в Москву. В спецслужбе утверждают, что террористы планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне. Возбуждено уголовное дело о теракте.