«Татнефть» одобрила финальное инвестиционное решение (FID) по строительству завода по выпуску бутадиена в Атырауской области Казахстана. Его проектная мощность составит 186 тыс. тонн в год. Предполагаемая стоимость проекта — $1 млрд.

Таким образом российская компания выполнила обещание, которое дал в конце мая на встрече с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, гендиректор «Татнефти» — Наиль Маганов, что инвестиционная стадия проекта стартует в июле этого года. Такое жесткое выполнение сроков нетипично для западных инвесторов в нефтегазовый сектор Казахстана, отмечают собеседники RTVI. Реализация совместных проектов с ними, как правило, откладывается или затягивается, подчеркивают эксперты.

«Данная новость является очень позитивной, принимая во внимание тот факт, что по многим новым нефтегазовым и нефтегазохимическим, в том числе ГПЗ проектам Казахстана имеются большие проблемы с реализацией», — прокомментировал решение один из ведущих казахстанских телеграм-каналов, специализирующихся на нефтегазовой тематике, PetroCouncil.kz.

Напомним, совместное предприятие было учреждено в ноябре 2021 года: «Татнефти» в нем принадлежит 75% акций, оставшиеся 25 % — у казахстанского госхолдинга «Самрук-Казына», но они также находятся в управлении российской компании.

Планируется, что новый завод ежегодно будет выпускать 60 тыс. тонн дивинилстирольного синтетического каучука (ДССК) — он используется в резинотехнической промышленности и производстве шин, 40 тыс. тонн стирол-бутадиен-стирольного каучука (СБС), необходимого для дорожных покрытий и пластиков, и 40 тыс. тонн метил-трет-бутилового эфира — высокооктанового бензина.

Новый завод станет первым нефтехимическим проектом «Татнефти» за пределами России.

«Проект полностью соответствует стратегии развития присутствия «Татнефти» на казахском рынке, за счет выстраивания вертикально-интегрированных цепочек. Так большая часть продукции нового завода пойдет на местное производство шин, где у «Татнефти» также есть доля акций. Компания одновременно гарантирует и сбыт своему предприятию и снизит себестоимость шин за счет вертикальной интеграции при производстве продукта высокого передела», — рассказал RTVI на условиях анонимности, один из казахстанских нефтяных топ-менеджеров, работающий в госкомпании.

Действительно в Казахстане с 2024 года работает завод по производству шин Tengri Tyres — совместное предприятие «Татнефти» и группы «Аллюр». Завод расположен в городе Сарань Карагандинской области. Предприятие выпускает 46 размеров шин для легковых и грузовых автомобилей под брендом Attar. Основными рынки сбыта — Казахстан, Россия и Беларусь. За год, с момента открытия завода в июле 2024 года, он выпустил 448 тысяч шин, а проектная мощность предприятия составляет 3,5 млн единиц в год.

По информации, замдиректора завода по производству и техническому обеспечению Tengri Tyres Максима Белявского компания планирует выпускать 105 размеров шин, закрыв потребности Казахстана и наращивая экспорт в Россию.

Илья Никитин