Народная артистка России Татьяна Васильева в программе RTVI «Легенда» прокомментировала скандал с актером Станиславом Садальским, который утверждал, что ей не дают ролей в театре «Ленком Марка Захарова».

«Я не знаю, я ему давно покоя не даю. Ну, наверное, какие-то былые наши отношения еще у него не остыли. Я имею в виду — творческие. Мы много очень работали с ним, вместе ездили очень много на гастроли», — сказала Васильева.

Она назвала Садальского неплохим артистом, однако призналась, что «вообще не понимает, что он говорит». «Это все его собственные какие-то заморочки. Докапывается до меня, да, постоянно», — отметила Васильева.

Артистка отрицает, что в «Ленкоме» ей не дают ролей.

«Мне только и звонит [директор театра Марк] Варшавер, что «когда, когда…» А у меня сейчас пока сезон идет, я не могу. В «Женитьбу» я ввелась, сейчас буду вводиться в [спектакль] «Под одной крышей»», — сказала Васильева.

Она заявила, что любит «Ленком». По словам Васильевой, от актеров театра «веет вкусом, культурой», и «они не позволят себе на сцене какого-то хамства, пошлятины».

Летом 2023 года Садальский написал в своем телеграм-канале, что Варшавер пригласил Васильеву на роль в спектакле «Ревизор». «В конце июня сего года должна состояться премьера с Татьяной Васильевой — и где она??? Артистка — народная — сидит без работы в «Ленкоме», не уходит, верит старенькому Варшаверу. Талантливый режиссер Гацалов, стал, по мнению горе-директора, бездарным, артисты безмолвствуют», — возмутился Садальский.

Пресс-служба «Ленкома» назвала утверждение Садальского «очередным фантазийным опусом» «главного поставщика околотеатральных сплетен». «Г-ну Садальскому захотелось озвучить зародившийся в его неадекватном воображении факт, что якобы Татьяна Григорьевна «давно сидит в «Ленкоме» без работы»», — отметили в театре и добавили, что артистка «лишь недавно получила приглашение — со следующего сезона принять участие в ряде спектаклей».

В феврале 2024 года Садальский заявил, что премьера с участием народной артистки не состоялась. «Привет Васильевой, которая так и не сыграла у вас премьеру, а ведь вы обещали…», — обратился актер к Варшаверу.