Телеведущий Владимир Березин рассказал в интервью программе «Легенда» на RTVI, почему всегда хотел быть похожим на первого президента России Бориса Ельцина.

Березин в 1980-х годах работал диктором на телевидении в Екатеринбурге (тогда — Свердловске). «Меня принял Свердловск, где Борис Николаевич был первым секретарем [Свердловского обкома КПСС], одним из самых уважаемых в стране, любимых в Свердловской области, по-настоящему любимых», — вспоминает телеведущий.

Он отметил, что «того Ельцина помнят немногие». «Потом был Ельцин — первый секретарь Московского городского комитета партии, а потом президент страны, а потом человек, который сказал: “Я устал, я ухожу”. Это разные люди совсем», — утверждает Березин.

«Я знаю того Ельцина, на которого мне и тогда, да и до сих пор охота быть похожим вне зависимости от прожитых лет, жизненного опыта. Это другой — это живой, умный, открытый, современный невероятно. Ну, а потом обстоятельства жизни и состояние здоровья уже на последнем этапе… Увы, это данность», — сказал Березин.

Он подчеркнул, что никогда не скажет плохо о Ельцине, потому что обязан ему. «Косвенно, но обязан. Он сказал: “Найдите диктора, ищите по всей стране, дадим всё”. Позвали меня из Орла, маленького города, дальше я начал развиваться. Дали квартиру, жене работу звукорежиссера, а дочке — ясли. Я там 10 лет получил возможность научиться всему», — рассказал Березин.

Телеведущий назвал Ельцина фигурой, определившей траекторию движения его жизни. «Я его не клеймил, как все, когда начали клеймить его. А я уже работал здесь, 1991 год. Он уже был гонимый, а я был из Свердловска. Одна моя коллега говорила, я ее обожаю: “Вы чё понаехали тут? Чё вы тут, свердловчане, со своим Ельциным? Идите отсюда к чертовой матери!”», — говорит Березин.

Он также поведал, как жена Ельцина Наина познакомила его с президентом России Владимиром Путиным на одном из мероприятий.