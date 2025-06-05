Генпрокуратура России признала деятельность международной организации The British Council нежелательной на территории страны, сообщается на сайте ведомства. В его телеграм-канале написано, что «вся королевская знать больше не сможет лоббировать свои интересы в российском обществе».

В ГП пояснили, что The British Council позиционируется как независимая структура, но при этом тесно связана с властями Великобритании: ориентируется на приоритеты ее правительства, отчитывается перед ее парламентом и получает финансирование из Форин-офиса (МИД). В телеграм-канале ведомства говорится, что организация спонсируется «лордами, пэрами и прочими эсквайрами».

Заявленные цели деятельности The British Council — обучение английскому языку, проведение просветительских и культурных мероприятий — являются прикрытием для «культурного взаимодействия по сплочению антироссийского прибалтийского сообщества», «избавления населения бывших советских республик от российской идентичности» и «продвижения долгосрочных британских интересов и ценностей в сфере образования, культуры и молодежной политики», говорится в сообщении Генпрокуратуры.

«При этом активно пропагандируется и поддерживается запрещенное в нашей стране ЛГБТ-движение*. Реализуются различные проекты по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики РФ. <…> Прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, активисты BC продвигают несемейные ценности и пропагандируют экстремистские идеи. За счет английских аристократов они реализуют проекты, направленные на дискредитацию нашей внутренней и внешней политики», — добавили в ведомстве.

В Генпрокуратуре убеждены, что ключевой миссией The British Council на самом деле является формирование «мировой сети агентов британского влияния» при поддержке выпускников организованной ею правительственной стипендиальной программы Chevening.

The British Council проводит экзамен по английскому языку IELTS, который теперь может расцениваться в России как проект нежелательной организации, а сдача теста (даже за границей) или размещение ссылки на сайт экзамена — как правонарушение. За участие в деятельности нежелательной организации по ст. 20.33 КоАП грозит штраф на сумму до 15 тысяч рублей для физических лиц и до 100 тысяч рублей — для юрлиц. Оплата теста может быть квалифицирована как финансирование нежелательной организации: это ст. 284.1 УК, предусматривающая максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в мае Генпрокуратура признала нежелательной зарегистрированную в Лондоне организацию Amnesty International Limited, после чего российский Минюст внес ее в соответствующий список.

«Туманом враждебности британского истеблишмента окутана деятельность так называемых правозащитников из Amnesty International Limited», — писало ведомство в своем телеграм-канале.

В пояснительном релизе ГП говорилось, что лондонский офис AIL служит центром подготовки масштабных русофобских проектов, финансируемых сторонниками Украины, поддерживает экстремистские группировки и оплачивает деятельность иностранных агентов.

* «Международное ЛГБТ-движение» признано в России экстремистской организацией и запрещено