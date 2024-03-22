Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник», произошла стрельба и начался пожар. По предварительным данным, погибли 40 человек и более 100 пострадали. СК завел дело о теракте. Что известно о ЧП к этому часу — в материале RTVI.

Пострадавшие и погибшие

В ЦОС ФСБ сообщили, что, по предварительным данным, 40 человек погибли и свыше 100 пострадали в результате теракта в подмосковном зале «Крокус Сити Холл». Специальные службы проводят оперативно-разыскные действия. Принимаются меры для оказания помощи пострадавшим.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360» заявил, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии после ЧП.

«Произошла трагедия, здесь в Крокусе работают пожарные, площадь возгорания очень заметная. 21 человек ранен и госпитализирован, четверо — в тяжелом состоянии. Все остальное будет понятно после окончания работ пожарных», — заявил он.

Телеграм-канал «112» со ссылкой источник, в свою очередь, писал, что количество пострадавших возросло до 140.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в «Крокусе» было доложено о начале стрельбы.

По факту ЧП Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ст.205 УК РФ («Террористический акт»). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.

Глава Минздрава Михаил Мурашко взял под личный контроль помощь пострадавшим.

Также ЧП прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. «Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал он в телеграм-канале.

Тушение пожара и работа СОБР

По данным МЧС по Московской области, для тушения пожара к зданию «Крокуса» была направлена авиация: сброс воды осуществляют два вертолета. В ведомстве добавили, что основные усилия направлены на поиск и спасение людей.

«Огнеборцами из подвала здания выведены порядка 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов», — говорится в сообщении МЧС в телеграм-канале.

Воробьев сообщил о создании оперативного штаба. По его словам, на месте делается все для спасения людей. «Работает СОБР. Около «Крокуса» более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим», — сказал глава региона.

Корреспондент «Осторожно, новости» с места событий сообщает, что внутри могли забаррикадироваться несколько нападавших. NEWS.ru пишет , у «Крокус Сити Холл» может находиться машина со взрывчаткой, СОБР отгоняет людей от здания.

Что известно о нападавших

Агентство РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента изначально сообщило, что стрельбу в здании ТЦ начали по меньшей мере три человека в камуфляже. По данным телеграм-канала Mash, нападавших может быть пятеро.

ТАСС пишет, что неизвестные, по словам очевидца, устроили стрельбу в холле и в самом зале перед началом концерта.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативных службах уточняет, что нападавших было от двух до пяти. Телеграм-канал Baza подтверждает, что очевидцы действительно сообщали о пятерых бородатых нападавших с автоматами и рюкзаками. ВЧК-ОГПУ указывает, что у одного из нападавших предположительно был с собой огнемет.

«Сидел в зале сверху, где балконы были, услышали выстрелы. Сначала не поняли, что произошло. Потом лично увидел, как террористы зашли и начали расстреливать всех, кинули „Молотов“, все подожглось», — рассказал «Осторожно, новости» очевидец.

По данным Mash, очевидцы сообщают, что перед нападением на входе в «Крокус Сити Холл» не работали рамки металлодетекторов, а охрана не проверяла сумки у входящих в здание.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что спецподразделения ведомства ведут поиск преступников и проводят эвакуацию людей из здания. Baza пишет, что спецслужбы разыскивают белый седан, на котором могли скрыться устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холл». По данным телеграм-канала, в машине могут находиться несколько вооруженных мужчин в зеленых камуфляжных костюмах.

Какие меры были приняты после теракта

После стрельбы в «Крокусе» в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово усилены меры безопасности, сообщила «Росавиация».

Также меры безопасности усилили в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей, сообщили в РЖД.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий.

Аналогичную меру принял ранее глава Подольска Григорий Артамонов.

«В связи с трагической ситуацией, которая произошла сегодня в Crocus City Hall, мы отменяем ранее объявленные массовые мероприятия. Принятое решение направлено на усиление мер безопасности наших жителей и гостей городского округа, которая сейчас превыше всего», — написал он в своем телеграм-канале.

Станция метро «Мякинино» рядом с торговым центром работает для входа и выхода пассажиров, сообщает столичный Дептранс. Также в ведомстве предупредили, что в районе 65—67 км МКАД затруднено движение машин в обе стороны.

Реакция Белого дома, Украины и ООН

Координатор по стратегическим коммуникациями в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США не имеют данных о причастности Украины к инциденту в «Крокус Сити Холл».

«В настоящий момент нет свидетельств того, что Украина или украинцы причастны к стрельбе. Я бы разуверил вас в любой связи с Украиной», — сказал Кирби на брифинге (цитата по AFP).

Он также отметил, что Вашингтон не знал заранее о планируемой стрельбе.

В начале марта американское посольство в Москве предупреждало об угрозе терактов в столице.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что, если Вашингтон располагает какими-либо данными по теракту в Москве, то их надо немедленно передать России.

«На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чье-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне, — написала она в телеграм-канале.

За развитием событий в «Крокусе» следят и в ООН, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. «Мы опечалены этими новостями. Пытаемся получить больше информации о произошедшем», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Киев не причастен к теракту в «Крокусе».