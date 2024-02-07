Актриса и телеведущая Яна Поплавская в программе RTVI «Легенда» ответила на вопрос, как она понимает цели военной операции на Украине.

«Вы сейчас про цели какие? Территории мы точно захватывать не будем. У нас огромная страна. У нас столько территорий, неосвоенных, заметьте. Вот этот дальневосточный гектар, он же не просто так предлагается», — сказала Поплавская.

По словам актрисы, Россия — настолько огромная страна, что она за свою жизнь не сумела облететь и увидеть ее всю. «А мне уже не 18, не 20, не 40, правда? Вот за это время я не смогла увидеть всю Россию. И претензий на захваты территорий у страны точно нет», — сказала Поплавская.

Она отметила, что ее семья «24 часа в сутки находится в спецоперации». «По той простой причине, что вот этот для кого-то пресловутый народ — это я. Мои дети, мои друзья, мои учителя, мои корни, которые идут с Северного Кавказа, с Карачаево-Черкессии. Это я — тот самый народ, который страдает и который тоже несет свою жертву и несет свою толику», — подчеркнула актриса.

Поплавская добавила, что у нее есть два сына и «крестные сыновья, которые стоят на фронте». «Хотела ли бы я, чтобы они видели эту [военную операцию] или участвовали в ней? Нет, не хотела бы. Она случилась. Это данность. Я не могу выйти на улицу… Нет, я могу, но что будет с того, что я стану и скажу: остановите все войны в мире, остановите? Меня не услышат, как не слышат сейчас миллионы людей», — заявила она.