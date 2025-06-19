Тестя актера Павла Прилучного и заочно арестовали по статье о незаконной организации азартных игр, он находится в международном розыске, следует из базы МВД.

«Аршак Брутян разыскивается по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр)», — говорится в базе.

Брутян заочно арестован Басманным судом Москвы, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

О задержании отца Зепюр Прилучной-Брутян и других лиц за организацию работы подпольного казино в Москве СМИ писали в марте 2024 года. Тогда появилась информация, что мужчину отпустили после беседы с сотрудниками полиции.

Зепюр Брутян в разговоре со «СтарХит» назвала эту новость «небылицей» и «заказной историей». Актриса предположила, что «кто-то» захотел опорочить честь ее семьи.

«Кому-то не дает покоя тот факт, что у нас спокойная, счастливая жизнь. Кто-то хочет опорочить честь нашей прекрасной семьи. Я понимаю, откуда ноги растут и кому нужно распускать про нас небылицы в информационное поле», — говорила она.

В октябре 2023 года SHOT писал, что Брутян задолжал налоговой более 200 тысяч рублей. По данным телеграм-канала, мужчина не погасил задолженность перед ФНС и скрывался за границей.

SHOT отмечал, что Брутян 10 лет назад открыл ИП для ресторанного бизнеса и розничной торговли. Спустя шесть лет, по информации канала, предприятие закрылось, и мужчина начал запускать рестораны кавказской кухни в Европе, при этом долг по закрытому ИП в России с каждым разом увеличивался из-за пени.