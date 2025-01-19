Соцсеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, стала недоступна для американских пользователей вечером 18 января по местному времени. При попытке зайти в приложение с территории страны высвечивается уведомление о том, что «закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США».

«Нам повезло, что [избранный] президент [США Дональд] Трамп дал понять, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok после вступления в должность [20 января]. Пожалуйста, оставайтесь с нами!» — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что, «скорее всего», даст TikTok 90-дневную отсрочку от запрета. «Продление [отсрочки от запрета] на 90 дней — это то, что, скорее всего, будет сделано. <…> Если я решу это сделать, я, вероятно, объявлю об этом в понедельник [20 января]», — сказал он в интервью NBC.

Как пишет Reuters, приложение также стало недоступно в магазинах AppStore и Google Play на территории США. Помимо TikTok, американские пользователи не могут воспользоваться другими приложениями, принадлежащими ByteDance. В их числе программа для редактирования видео Capcut и соцсеть Lemon8.

В апреле 2024 года американский президент Джо Байден подписал законопроект, который запрещает TikTok в США, если ByteDance не продаст бизнес на территории страны в течение следующих 270 дней.

Трамп еще в декабре прошлого года говорил о намерении отсрочить запрет соцсети. В том же месяце он встречался с гендиректором ByteDance Шоу Цзы Чу. Избранный президент США отмечал, что «тепло относится» к этой соцсети, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах главы государства в ноябре.

В 2020 году Трамп, находясь на посту президента США, заявил о намерении запретить скачивание TikTok и мессенджера WeChat (принадлежит китайской Tencent). В частности, он подписал указы, которые запрещают американцам «иметь какие-либо дела» с ByteDance и Tencent. После победы Джо Байдена на президентских выборах американский Минторг «заморозил» введение этих ограничений.

17 января Верховный суд США единогласно поддержал закон, позволяющий запретить TikTok. Он вступил в силу 19 января. При этом в Белом доме отметили, что не видят причин для TikTok или других компаний «предпринимать какие-либо действия в ближайшие несколько дней, прежде чем администрация Трампа вступит в должность в понедельник».

После решения американского Верховного суда посольство Китая в Вашингтоне обвинило США «в использовании недобросовестной государственной власти для подавления TikTok», передает Reuters.

«Китай предпримет все необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов», — заявил представитель компании.

Продажа TikTok

Аудитория принадлежащей ByteDance соцсети в США насчитывает 170 млн человек, а в самой компании работает более 7 тыс. американских сотрудников. По подсчетам аналитиков Bloomberg Intelligence, стоимость американского подразделения может достигать $40—50 млрд.

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что китайские чиновники изучают возможность продажи TikTok бизнесмену Илону Маску. Согласно одному из сценариев, который якобы рассматривается, компания Маска X (экс-Twitter) может взять под свой контроль TikTok US и они будут совместно управлять бизнесом. В таком случае TikTok может поддержать усилия X по привлечению рекламодателей, а основанная Маском компания искусственного интеллекта xAI могла бы получить доступ к огромным объемам данных, которые генерирует соцсеть.

Reuters отмечает, что интерес к бизнесу также проявил бывший владелец профессионального баскетбольного клуба Los Angeles Dodgers Фрэнк Маккорт.