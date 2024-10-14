Кишинев занял «неконструктивную позицию» в ответ на предложение Тирасполя открыть в Приднестровье участки для голосования на еврореферендуме 20 октября. Об этом RTVI сообщили в МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

«Офис представителя по политическим вопросам от Молдовы занял глубоко неконструктивную позицию по этому вопросу», — ответили в приднестровском МИД на запрос RTVI.

Там подтвердили, что предложение Тирасполя касалось только референдума о евроинтеграции, но не президентских выборов в Молдове, которые также пройдут 20 октября.

«Как мы уже отмечали, приднестровцы, имеющие гражданство РМ, могут при желании реализовать свое избирательное право в рамках выборов, которые проводятся в соседнем государстве (Приднестровье остается республикой, не признанной ни одним государством-членом ООН, включая Россию. — Прим.RTVI). Приднестровье, руководствуясь интересами людей, никогда не препятствовало их выезду за пределы республики для участия в подобных мероприятиях. При этом с учетом негативного опыта прошлых лет, когда в дни молдавских выборов имели место организованные акции против приднестровцев, рекомендуем гражданам перед голосованием заранее убедиться в том, что им предоставлен свободный и безопасный доступ на избирательные участки в РМ», — отметили в Тирасполе.

Также в приднестровском МИД сообщили, что не располагают данными о том, много ли приднестровцев с молдавскими паспортами хотели бы проголосовать на референдуме о евроинтеграции Молдовы.

Ранее министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев в специальном интервью RTVI так комментировал перспективы региона войти в ЕС в составе Молдовы: «Европа является одним из важных торгово-экономических партнеров Приднестровья. <…> Общий товарооборот Приднестровья с ЕС в лучшие времена достигал 27-30%. Сегодня у нас товарооборот из-за ограничительных действий Молдовы упал до 19%. <…> Если предприниматель поставлял товары из Евросоюза, то с 1 января он уже не может это делать — какая для него европерспектива?».