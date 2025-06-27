Как стало известно RTVI, вечером 26 июня Дорогомиловский райсуд на два месяца арестовал Михаила Воеводина — бывшего генерального директора крупнейшего в мире производителя титана — корпорации ВСМПО — АВИСМА. Менеджер обвиняется в организации схемы закупок шихтовых заготовок для своего предприятия, по завышенным на 30 % ценам. Еще одним организатором махинаций, следствие считает гражданина США, бизнесмена Игоря Райхельсона и оценивает ущерб от их действий в 4 млрд рублей.

Заседание Дорогомиловского райсуда об избрании меры пресечения Михаилу Воеводину завершилось поздно вечером 26 июня и заняло чуть больше трех часов. Следователь СКР настаивал на аресте бывшего топ-менеджера, но его защита, посчитала это требование необоснованным и предложила суду ограничиться мерой не связанной с заключением их клиента под стражу. Однако райсуд, выслушав аргументы сторон, посчитал доводы следствия более убедительными и отправил бывшего гендиректора корпорации ВСМПО — АВИСМА на два месяца в СИЗО.

Спустя примерно полтора часа, аналогичное решение райсуд принял и в отношении еще одного фигуранта этого дела — гендиректора НПО «Вторпромресурсы» Евгения Лысенко.

Как следовало из оглашенных в суде материалов, оба арестанта накануне судебного заседания были задержаны в Москве, после чего им было предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере (ч.4 ст. 159 УК).

Дело в отношении Михаила Воеводина и Евгения Лысенко, по данным RTVI, было возбуждено 23 июня 2025 года — им занимается управление СКР по Свердловской области. Оперативное сопровождение расследования осуществляет Управление “П” Службы экономической безопасности ФСБ, которое традиционно курирует дела связанные со стратегическими предприятиями.

В материалах дела, по данным RTVI, речь идет о периоде с 11 января 2016 года по 8 мая 2020 года.

Как следует из дела, с 2015 года компания «Регионпром», являлась основным поставщиком шихтовых заготовок различных марок титана для ВСМПО-АВИСМА.

Поставки на предприятие шли на основании договора от 10 ноября 2015 года, по средней цене 504,4 рубля за килограмм.

Однако, уверено следствие, начиная с января 2016 года, находясь в офисе корпорации расположенном на улице Парковая, в городе Верхняя Салда, а также «иных местах», гендиректор Воеводин, «вступил в преступный сговор» с гражданином США, бизнесменом Игорем Райхельсоном.

Как следует из дела, целью криминального соглашения между ними, стало заключение контрактов на поставку тех же шихтовых заготовок, но уже по завышенным ценам и с компаниями подконтрольными бизнесмену — ООО «Торгово — промышленный вектор» и НПО «Вторпромресурсы». Гендиректор при этом, уверены в СКР, действовал умышленно, исходя из корыстных побуждений.

И в соответствии с преступным планом, «достоверно зная», о всех тонкостях поставок его криминального компаньона, решил способствовать заключению контрактов.

В период с 11 января 2016 года по 8 мая 2020 года, считает следствие, Воеводин, «злоупотребляя доверием собственников и руководства корпорации», а также, реализуя «совместный преступный план», использовал свои полномочия и единолично согласовав цены, заключил договора о поставках с фирмами Райхельсона.

Согласно новым соглашениям, стоимость одного килограмма шихтового материала выросла для корпорации примерно на 30 % — так “НПО Вторпромресурс” поставляло продукцию уже по цене 898,1 рубля, а “Вектор” по цене 898,4 рубля за килограмм.

Денежные средства, образовавшиеся от разницы цен между прежним поставщиком и новыми контрагентами, были «присвоены Игорем Райхельсоном» и другими, «неустановленными лицами», уверены в СКР.

По данным RTVI, следствие оценивает ущерб от действий организаторов схемы в 4 млрд рублей.

«А ликвидация подобных мошеннических схем, дает возможность существенно снизить стоимость титана для российской авиационной промышленности», — подчеркивают источники RTVI.

Стоит отметить, что это не первое уголовное дело Михаила Воеводина, который возглавлял ВСМПО — АВИСМА с 2009 по 2020 годы. Ранее ему вменялись махинации при продаже титановой стружки и закупке ильменитового концентрата у сингапурской компании Minerals and Metals Group. Однако первое расследование закончилось переквалификацией обвинения и штрафом на сумму 80 тыс рублей, приговор по второму делу еще не вынесен.

Второй организатор аферы — Игорь Райхельсон, который, по оперативным данным, проживает сейчас в Швейцарии. В рамках расследования, по информации RTVI, арестована его квартира в центре Москвы, площадью более 200 кв. метров. Также решается вопрос и о предъявлении бизнесмену заочного обвинения.