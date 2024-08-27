Телеканал ТНТ и кинокомпания 1-2-3 Production приступили к съемкам сериала «Гудбай» о путешествии президента США Джо Байдена по России. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

Создатели сериала рассказали, что по сюжету Байден «хочет сам разобраться, почему его санкции не работают против русских», и решает прилететь в Россию «чтобы понять русскую душу».

«[Джо Байден] в первый же день теряет документы, но зато находит нового друга — настоящего русского патриота. Теперь Байден вынужден жить в обычной хрущевке, работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и попытаться вернуться в Америку», — говорится в описании проекта.

Главную роль в сериале исполнит Дмитрий Дюжев. Актер назвал этот проект «смелым экспериментом».

«Конечно, у нас не документальный проект, в котором важно стопроцентное физическое сходство, для меня самое главное — показать характер своего героя, который, само собой, будет несколько отличаться от реального прототипа в силу специфики жанра. Тем не менее могу точно гарантировать будет очень добрая, жизненная и смешная история», — отметил Дюжев.

Режиссером сериала «Гудбай» выступит автор фильма «Этерна: часть первая» и ситкома «Интерны» Евгений Невский. В проекте также снимутся Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова, Влад Демин, Никита Дювбанов, Вилсон ли Ричард, Михаил Богдасаров и Анастасия Денисова. Дата выхода сериала пока не сообщается.

В 2022 году в России выпустили сериал о другом знаменитом американце, который переезжает в Россию — «ПМЖейсон». Дипфейк-проект рассказывает об актере Джейсоне Стэйтеме, который приглашает на дачу в Россию своих голливудских коллег Марго Робби и Киану Ривза, а также встречает Роберта Паттинсона.