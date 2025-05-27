Постановление Госдумы в 1996 году о незаконности распада Советского Союза, о котором говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, является лишь декларацией, а не законом и не отменяет «фактического и правового прекращения существования СССР». Об этом RTVI заявил глава Центра конституционного правосудия Иван Брикульский.

О чем сказал лидер КПРФ

Зюганов предложил создать при Госдуме специальную комиссию для реализации решений, принятых в 1996 году по сохранению СССР. Речь идет о двух постановлениях: №156, которое отменило решение Верховного Совета РСФСР о расторжении союзного договора 1991 года, и №157, подтверждающее юридическую силу итогов всесоюзного референдума 17 марта 1991 года, где большинство граждан высказались за сохранение СССР.

Он предложил, чтобы комиссию возглавил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В беседе с RTVI Зюганов заявил, что если признать Беловежские соглашения о распаде СССР недействительными, как это сделала Госдума в 1996 году, то конфликт России и Украины следует считать «внутренним».

«Если рассматривать достоверность этого документа, тогда конфликт между Россией и Украиной — это внутренний конфликт, и мы имеем право рассматривать его таким образом, и нечего туда лезть ни немцам, ни французам, ни итальянцам, и всем остальным, тем более англичанам», — заявил он.

«Политическая декларация, не имеющая силы закона»

Глава Центра конституционного правосудия Иван Брикульский в беседе с RTVI отметил, что утверждение Зюганова является «спорным и противоречивым» по нескольким причинам.

«Во-первых, Госдума в 1996 году в рамках своих юридических полномочий не могла в одностороннем порядке анонсировать акт такого уровня, в отличие от компетенции Верховного Совета РСФСР. Для денонсации международного договора потребовалась бы цепочка действий, в том числе участие президента. Это постановление — политическая декларация, не имеющая силы закона и не влекущая юридических последствий. Она не отменяет фактическое и правовое прекращение существования СССР», — уточнил он.

Во-вторых, продолжил юрист, текст постановления — это подзаконный акт самой Госдумы и он «не является законом, который мог бы обязать президента и другие органы власти реставрировать СССР».

«Если постановление действительно сохраняет силу, то возникает вопрос, как же до этого все время Госдума ратифицировала международные договоры с бывшими союзными республиками, в том числе с Украиной? Без признания их равноправными субъектами международного права это сложно», — сказал Брикульский.

Также эксперт предложил обратить внимание на необычность формулировки текста постановления.

«С одной стороны, он говорит о том, что утратило силу решение о денонсации договора о создании СССР, но с другой — рекомендует президенту усилить интеграцию союзных республик, то есть признает свершившийся факт того, что они уже самостоятельны», — сообщил собеседник RTVI.

Кроме того, самое важное в этой ситуации — это то, что «нарушена базовая логика», подчеркнул Брикульский.

«Нарушение процедуры — не основание для отмены последствий, особенно спустя десятилетия. Это не юридическая, а логическая ошибка. Даже при нарушении процедуры не следует автоматически считать, что все последующие действия (создание новых государств, принятие конституций, международное признание) ничтожны. Юридически признанный результат может закрепляться постфактум — даже если процесс к нему был несовершенен», — уточнил он.

Брикульский добавил, что для того, чтобы утверждать, что «СССР продолжает существовать, недостаточно указать на ошибки в процедуре, нужны позитивные юридические основания».

«Таких оснований нет. Более того, юридический факт невозможно “отменить” спустя годы. Нельзя дважды денонсировать один и тот же документ. То, что мертво, умереть не может», — заключил эксперт.