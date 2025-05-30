Японская компания Toyota возобновила продажи автомобилей в России. Об этом 30 мая сообщила Газета.ру со ссылкой на проект Авто Mail. В салонах уже можно найти Land Cruiser Prado за 10,7 млн руб., Highlander — за 6,5 млн руб., и RAV4 5,7 млн руб. В беседе с RTVI вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин выразил скепсис по поводу реальных масштабов возвращения Toyota.

Шапарин считает, что о полноценном возвращении компании говорить преждевременно, так как прекращено и не возобновлено производство автомобилей бренда «Тойота» в России

«У них был завод, соответственно, за счет которого они в России имели более чем серьезную долю. Сейчас этот завод им не принадлежит. А говорить о том, что они будут поставлять автомобили, даже если поставки возобновятся, то это, скажем прямо, не то же самое, что владеть заводом», — напомнил вице-президент Национального автомобильного союза.

По мнению Шапарина, машины не смогут выдержать конкуренцию в нынешних условиях. В частности, с момента ухода Toyota с рынка сильно вырос утилизационный сбор. Кроме того, Россию наводнили китайские автомобили в различных ценовых сегментах.

Конкурировать с Китаем японская Toyota сможет только, если начнет производить автомобили в России с высокой степенью локализации и будет тогда получать компенсацию утилизационного сбора, считает Шапарин. При таком развитии событий, по мнению эксперта, «тойоты» смогут потеснить китайские кроссоверы, седаны типа Hongqi (задействованы в такси бизнес-класса), премиальные Chery EXEED.

«Тойоту» на рынке ждут, конечно, «Тойота» входит во все топы ожиданий российских водителей. Безусловно, Тойота имеет на российском рынке такую репутацию, до которой китайцам добираться, как до великой китайской стены пешком — долго и мучительно», — заключил Шапарин.