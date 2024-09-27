В Тбилиси скоропостижно умер парикмахер-стилист Аллы Пугачевой и других российских звезд Джордж Ровалс, ему было 59 лет. Об этом сообщила его подруга, звездный имиджмейкер Юма Максимова, пишет «Московский комсомолец».

По ее словам, Ровалс умер в больнице 27 сентября от кровоизлияния в мозг.

«У него повысился сахар, подскочило давление. Джорджа доставили в больницу. Но спасти не смогли. Никто не ожидал, что у такой яркой личности может быть такой трагический конец», — сказала Максимова.

По данным «МК», стилиста похоронят в субботу, 28 сентября, в Кутаиси.

После отъезда Пугачевой в Израиль Ровалс нередко рассказывал российским СМИ о своем общении с ней. В декабре 2022 года он говорил, что певица «в панике» из-за того, что оставшиеся в стране коллеги, в том числе Филипп Киркоров, «отвернулись» от нее и «боятся о ней слово сказать».

В 2023 году Ровалс опровергал слухи о том, что Пугачева якобы больше не получает доходов и бедствует. Он уверял, что у артистки в целом «все прекрасно», что она «живет обычной жизнью», ходит на концерты и спектакли.

Ровалс выражал уверенность, что Пугачева вернется в Россию, и допустил, что она сделает большое сольное шоу.

«Она Родину не продала. Вернется и даст по морде тем, кто заслуживает. Алла без сцены не может», — говорил он в августе 2023 года.

Помимо Пугачевой, Ровалс сотрудничал с певицами Тамарой Гвердцители, Азизой, Катей Лель, польской актрисой Барбарой Брыльской, перечисляет «СтарХит». В его инстаграме* также опубликованы совместные фото с телеведущими Машей Малиновской и Ксенией Бородиной, певицей Дианой Гурцкой.

В биографии Ровалса, на которую ведет ссылка из инстаграма*, его называют «грузинским французом», потому что бабушка стилиста — грузинка, а все остальные родственники — французы.

«Комсомольская правда» отмечала в 2012 году, что Ровалс «единственный на всем постсоветском пространстве» является обладателем голливудской премии «Золотые ножницы».

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